Кабінет Міністрів затвердив проєкт бюджету на наступний рік.

Кабінет Міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2022 рік.

Таке рішення уряд прийняв на своєму засіданні в середу, передає УНІАН.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, документ передбачає зменшення дефіциту держбюджету до 3,5% від валового внутрішнього продукту, зменшення державного боргу, зростання заробітних плат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, а також рекордне за останні десять років зростання ВВП – близько 4%.

"Бюджет на 2022 рік не тільки збалансований і реалістичний, це – бюджет модернізації країни, відновлення економіки та інвестицій в людей, в їх здоров'я, освіту, в розвиток. Ключові пріоритети залишилися незмінними. Це - медицина, освіта, армія, інфраструктура, соціальні програми, диджиталізація, підтримка підприємців та економіки", – сказав він.

З його слів, на медичну галузь пропонується виділити 197,2 млрд грн, що на 35,8 млрд більше, ніж цього року. Він запевнив, що це дозволить підвищити мінімальну зарплату для лікарів до рівня 20 тисяч гривень, а середня зарплата лікарів перевищить 22 тисячі.

На освіту передбачено 185,6 млрд грн, що на 21 млрд грн більше показника 2021 року – планується підвищити зарплати вчителям і стипендії.

Бюджет Пенсійного фонду має скласти 531 млрд грн, що на 31 млрд грн більше за показник 2021 року. Це дозволить провести індексацію пенсій 1 березня 2022 року – на це уряд передбачає 28,2 млрд грн.

На сектор безпеки та оборони передбачено 5,95% ВВП, або 319,4 млрд грн, що на 52,1 млрд грн більше за показник 2021 року.

На розвиток дорожньої інфраструктури передбачено 124,1 млрд грн.

Як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, номінальний ВВП у 2022 році має скласти 5 трлн 368,7 млрд грн, зростання реального ВВП має скласти 3,8%, індекс споживчих цін – 6,2%. Іншими важливими прогнозованими показниками є зростання експорту на 6,5%, а імпорту – на 9,2%. Середній курс гривні до долара має скласти 28,6.

Дохідна частина бюджету – 1 трлн 277,7 млрд грн, що на 161,7 млрд грн більше, ніж цього року. Видаткова частина – 1 трлн 465,7 млрд грн (збільшення на 103,1 млрд грн).