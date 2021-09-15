Посли G7 обіцяли Україні більше інвестицій, якщо подолає корупцію.

Посли G7 закликали Україну продовжити боротьбу з корупцією і підтримати рух секторальних реформ. Від цього залежить притік інвестицій.

Про це йшлося на зустрічі дипломатів з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим.

Представники країн G7 висловили очікування щодо втілення найкращих міжнародних практик, зокрема в царині боротьби з корупцією, в рамках реформи сектору, йдеться у Twitter британського головування в групі послів G7 з підтримки реформ в Україні.

Посли G7 вислухали інформацію про плани реформ і розвитку інфраструктури в Україні. Вони окреслили підтримку реформ, що покращать прозорість і ефективність, зокрема забезпечать впровадження корпоративного управління відповідно до міжнародних стандартів.

Амбасадори наголосили, що країни G7 є головними інвесторами у секторі й продовжуватимуть надавати значну практичну підтримку таким реформам.

"Подальша робота з втілення найкращих міжнародних практик, зокрема в царині боротьби з корупцією, допоможе залучити більше іноземних інвестицій до України", — йдеться у заяві дипломатів.