Посли G7 обіцяли Україні більше інвестицій, якщо подолає корупцію.

 

Посли G7 закликали Україну продовжити боротьбу з корупцією і підтримати рух секторальних реформ. Від цього залежить притік інвестицій.

 

 

Про це йшлося на зустрічі дипломатів з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим.

 

Представники країн G7 висловили очікування щодо втілення найкращих міжнародних практик, зокрема в царині боротьби з корупцією, в рамках реформи сектору, йдеться у Twitter британського головування в групі послів G7 з підтримки реформ в Україні.

 

Посли G7 вислухали інформацію про плани реформ і розвитку інфраструктури в Україні. Вони окреслили підтримку реформ, що покращать прозорість і ефективність, зокрема забезпечать впровадження корпоративного управління відповідно до міжнародних стандартів.

 

Амбасадори наголосили, що країни G7 є головними інвесторами у секторі й продовжуватимуть надавати значну практичну підтримку таким реформам.

 

"Подальша робота з втілення найкращих міжнародних практик, зокрема в царині боротьби з корупцією, допоможе залучити більше іноземних інвестицій до України", — йдеться у заяві дипломатів.

 

15.09.2021

До теми

Поширити
Збруч
У майбутнє нема вороття
Олександр БОЙЧЕНКО
А не казав? Що то є – відзначати ювілей в інформаційну добу. Хто лиш у ці дні не говорить про Станіслава Лема. Дійшло до того, що вже і я говорю
13.09.21 | | Дискурси
Жовківська перемога мистецтвом
Надія Слободян
Жовківський замок оживає: 11 залів загальною виставковою площею 700 м² представляють 180 експонатів із фондосховищ Львівської галереї мистецтв ім. Возницького. Експозиція розкриває краєзнавчі та культурно-мистецькі сторінки історії «ідеального міста».
13.09.21 | | Штука
Пластир для внутрішніх ран
Сучасний гідрогель надійно прикриває шви в кишківнику.
13.09.21 | | Наука
Слово і народ
Борис Харчук
«Нещасна людина, що добровільно зрікається рідної мови; щаслива людина, що в радості й горі будує слово своєї землі». До 90-річчя Бориса Харчука
13.09.21 | | Минуле
Наше суспільство наближається до нормальності
Микола Рябчук
Є надія на нові покоління, які вже не мають старих стереотипів, до яких легше доносити нове знання. 
13.09.21 | | Україна
На ракеті
Юрко ТИМЧУК
Чекати кардинальної зміни ситуації (тобто власне "сидіти на ракеті"), виявляється, можуть міністри з народними депутатами і навіть цілі геополітика з пандемією. Огляд подій тижня
13.09.21 | | Україна
Національного концепту історії нема, бо її не було
Ліліана Гентош
Насправді це така примара: трактувати нашу історію у вакуумі. Українці чи євреї – ми жили спільно на цій землі, і наші історії розвивалися спільно.
12.09.21 | | Україна
Станіслав Лем – філософ ХХІ сторіччя
Андрій Дахній
Бажання проникнути в таємницю чогось абсолютно не-людського, розширити свої власні людські межі, все завоювати... Втім, для Лема це далеко не основне, радше навпаки...
12.09.21 | | Галичина

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.