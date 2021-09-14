Галицькі хроніки COVID-19: 14 вересня.

Станом на 09:00 14 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 304 002 хворих на сovid-19. За минулу добу – 387 нових випадків: 241– на Львівщині (проведено 911 ПЛР-досліджень), 98 – на Тернопіллі (проведено 1096 ПЛР-досліджень) та 48 – на Івано-Франківщині (проведено 797 ПЛР-досліджень).

Минулої доби в Галичині зафіксовано десять летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: шестеро людей померло у Тернопільській області і четверо – в Івано-Франківській. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,35%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 вересня (09:00): 72 858 випадків, 98 нових

Тернопіль – 20 осіб

Борщівський район – 9 осіб

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 5 осіб

Заліщицький район – 20 осіб

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 4 особи

Кременецький район – 2 особи

Козівський район – 6 осіб

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

Підгаєцький район – 1 особа

Підволочиський район – 1 особа

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 12 осіб

Чортківський район – 4 особи

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 вересня (09:00): 142 305 випадків, 241 новий

Львів – 59 осіб

Бродівський район – 1 особа

Городоцький район – 13 осіб

Дрогобицький район – 13 осіб

Жидачівський район – 7 осіб

Жовківський район – 19 осіб

Золочівський район – 6 осіб

Кам'янко-Бузький район – 17 осіб

Миколаївський район – 9 осіб

Пустомитівський район – 18 осіб

Радехівський район – 12 осіб

Самбірський район – 11 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 22 особи

Старосамбірський район – 16 осіб

Стрийський район – 6 осіб

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 10 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 вересня (09:00): 88 839 випадків, 48 нових

Івано-Франківськ – 9 осіб

Богородчанський район – 1 особа

Долинський район – 1 особа

Калуський район – 2 особи

Коломийський район – 2 особи

Косівський район – 7 осіб

Надвірнянський район – 6 осіб

Рогатинський район – 7 осіб

Рожнятівський район – 5 осіб

Снятинський район – 1 особа

Тисменицький район – 7 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.