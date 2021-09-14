Галицькі хроніки COVID-19: 14 вересня.

Станом на 09:00 14 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 304 002 хворих на сovid-19. За минулу добу – 387 нових випадків: 241– на Львівщині (проведено 911 ПЛР-досліджень), 98 – на Тернопіллі (проведено 1096 ПЛР-досліджень) та 48 – на Івано-Франківщині (проведено 797 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано десять летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: шестеро людей померло у Тернопільській області і четверо – в Івано-Франківській. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,35%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 вересня (09:00): 72 858 випадків, 98 нових
Тернопіль – 20 осіб
Борщівський район – 9 осіб
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 5 осіб
Заліщицький район – 20 осіб
Збаразький район – 4 особи
Зборівський район – 4 особи
Кременецький район – 2 особи
Козівський район – 6 осіб
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 1 особа
Підгаєцький район – 1 особа
Підволочиський район – 1 особа
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 12 осіб
Чортківський район – 4 особи
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 вересня (09:00): 142 305 випадків, 241 новий
Львів – 59 осіб
Бродівський район – 1 особа
Городоцький район – 13 осіб
Дрогобицький район – 13 осіб
Жидачівський район – 7 осіб
Жовківський район – 19 осіб
Золочівський район – 6 осіб
Кам'янко-Бузький район – 17 осіб
Миколаївський район – 9 осіб
Пустомитівський район – 18 осіб
Радехівський район – 12 осіб
Самбірський район – 11 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 22 особи
Старосамбірський район – 16 осіб
Стрийський район – 6 осіб
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 10 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 вересня (09:00): 88 839 випадків, 48 нових
Івано-Франківськ – 9 осіб
Богородчанський район – 1 особа
Долинський район – 1 особа
Калуський район – 2 особи
Коломийський район – 2 особи
Косівський район – 7 осіб
Надвірнянський район – 6 осіб
Рогатинський район – 7 осіб
Рожнятівський район – 5 осіб
Снятинський район – 1 особа
Тисменицький район – 7 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.14.09.2021