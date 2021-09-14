На Тернопільщині вимушено збільшують темпи вакцинації освітян.

Тернопільщина – один із чотирьох регіонів, де на сьогодні фіксують високі темпи збільшення кількості захворілих на Сovid-19. Швидко зростає число госпіталізацій та завантаженість ліжок із киснем, що є критеріями для потенційного переведення області у «жовту» зону з її обмеженнями. У цих умовах в області вирішили докласти максимум зусиль до вакцинації педагогічних колективів.

«Рівень захворюваності на коронавірус в Тернопільській області вважається поміркованим, але якщо порівняти, скільки нових хворих вчора та сьогодні поступило, то ситуація залишається напруженою, а динаміка – тривожною», – повідомила сьогодні, 14 вересня, на брифінгу очільниця департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко.

«Зараз в області визначено 7 лікувальних закладів, які надають медичну допомогу хворим. Крім того, є два резервні заклади – у Збаражі і Теребовлі. Зараз ми пішли іншим шляхом – визначено ті медустанови, де є найбільша забезпеченість централізованим киснем, плюс резервні. У них станом на сьогодні знаходиться 278 хворих, розгорнуто 725 ліжок», – повідомила вона і додала, що ці заходи дозволяють стримувати ситуацію і дають можливість приватному сектору працювати з дотриманням нових вимог.

«На відміну від інших країн, де людині вже перед самою вакцинацією оголошують, якою вакциною її щеплюватимуть, у нас є право вибору й усі найдієвіші вакцини, що визнані у всьому світі. Тож надіємось на високий рівень відповідальності всіх осіб, які працюють у тих закладах, де є відвідувачі, – сподіваюсь, що вони проявлять громадянську свідомість і зроблять середовище, в якому працюють, безпечним», – закликала медик.

Тимчасом голова Тернопільської ОДА Вололодимир Труш публічно повідомив, що упродовж останніх семи днів мобільні бригади з вакцинації здійснили 700 виїздів у освітні заклади для проведення щеплень від Сovid-19.

Річ у тому, що відповідно до затверджених напередодні урядом змін до постанови №1236 про адаптивний карантин, тепер у разі введення «жовтого» рівня епідеміологічної небезпеки навчальні заклади зможуть працювати, якщо не менш як 80% їхніх працівників матимуть «жовті» або «зелені» Сovid-сертифікати про те, що вони вакциновані однією або двома дозами вакцини.

«Наразі в області такому критерію відповідають 34% навчальних закладів. Тож впродовж тижня мобільні бригади продовжать виїзди у педагогічні колективи», – повідомив голова Тернопільської ОДА.

У департаменті охорони здоров’я ТОДА уточнили, що в області налічується 1214 навчальних закладів – дитсадків, шкіл, профтехучилищ, вишів. Із них 400 закладів, де педагогічний колектив вакцинований на 80% першою дозою. Це становить 34% від усіх навчальних закладів області.

Міський голова Тернополя Сергій Надал напряму звернувся до містян із закликами посилити дотримання протиепідемічних заходів безпеки: дотримуватися маскового режиму у транспорті та у приміщеннях, дотримуватися соціальної дистанції, посилити протиепідемічні заходи гігієни та вакцинуватися.

«Я знаю, що ми всі хочемо зберегти звичну життєдіяльність нашого рідного міста. Тому я щодня закликаю вас берегти своє здоров’я, – йдеться у зверненні міського голови. – Ну і, звісно, одним із важливих методів боротьби з пандемією є вакцинація. Закликаю всіх тернополян, які відповідально ставляться до свого здоров’я, обов’язково отримати щеплення від коронавірусу».

Від завтра, 15 вересня, у Тернополі працівників усіх комунальних підприємств будуть допускати до роботи або за наявності всіх необхідних щеплень, або щотижнево надаватимуть тести ПЛР.

Фото facebook.com/Nadal.Sergij, facebook.com/oda.te.gov.ua