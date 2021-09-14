Кулеба: Україна не вірить обіцянкам Заходу.

 

Міністр закороднних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна розчарувалася в обіцянках Заходу, бо їх порушують. Україна покладатиметься на себе – на армію та дипломатію.

 

 

Про це Кулеба сказав у інтерв'ю виданню The Independent.

 

"Наша країна засвоїла низку гірких уроків, які показали, що обіцянки Заходу, швидше за все, не здійсняться. Ми не віримо обіцянкам", – відрубав Кулеба.

 

Міністр вважає, що нашій країні слід вчитися у Ізраїлю науки, як бути гнучкою військовою державою.

 

"Обставини не залишають нам інакшого вибору. Армія, дипломатія і український народ – ми покладатимемось на це, щоб вижити", – констатував голова МЗС.

 

Кулеба зазначив, що Росія намагається "оточити" Україну зі всіх боків: атакує пропаґандою, фейками та макабричними історичними нарисами на кшталт писанини президента Путіна, ще й проводить військові навчання у Білорусі.

 

Міністр додав, що Україна є достатньо сильною, і зараз готова вступити в НАТО. Він додав, що проблема з євроатлантичною інтеграцією не через повільні реформи чи "ультраправу проблему", а через страх країн Заходу перед Москвою.

 

Відтак він прогнозує, що членство України стане реалістичним тоді, коли Росія стане "значно слабшою" або зробить "щось настільки обурливе", що Захід буде змушений зробити жест на користь України.

 

При тім Кулеба певен, що президент США Джо Байден не кине Україну наодинці з Росією.

 

"Нас, дипломатів, вчать читати багато шарів кожного рядка. Я думаю, що президент США відкритий до співпраці з нами і розуміє, що попередня адміністрація втягнула нас у внутрішню політику США. Він сказав, що не залишить Україну на самоті проти Росії, і це дуже важливе зобов'язання", – сказав Кулеба.

 

14.09.2021

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