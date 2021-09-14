Добова смертність від ковіду сягнула тримісячного максимуму в Україні.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 3332 нові випадки коронавірусної хвороби. За день шпиталізували 718 людей.

Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.

За добу найбільшу кількість випадків ковіду зареєстрували в Києві (412), у Харківській (260), Львівській (241), Одеській (232) та Луганській (214) областях.

Учора в Україні зареєстрували 97 летальних випадків, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Це найвищий показник добової летальності за понад три місяці (попередній максимум був 8 червня – 118 померлих).

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 321 156 осіб. Померло 54 457 людей.