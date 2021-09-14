Парламентські вибори в Норвегії виграла опозиція.

Лівоцентристи повернуться до влади в країні після восьмирічної перерви

Йонас Ґар Стьоре

Норвезька опозиційна Робітнича партія на чолі з Йонасом Ґаром Стьоре (Jonas Gahr Stør) здобула перемогу на виборах до Стортінґу – парламенту країни. Вона отримає можливість сформувати уряд Норвегії і визначати політику країни в найближчі чотири роки. До цього королівством з 2013-го керував правий блок, де першу скрипку грала консервативна партія Høyre (Права), її очолює прем’єр-міністерка Ерна Сульберґ (Erna Solberg).

Після підрахунку близько 100% голосів, поданих на парламентських виборах, які відбулися в країні у понеділок, 13 вересня, лівоцентристський блок отримує 100 мандатів у 169-місному парламенті. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Електоральна фреквенція становила 76,5%.

Опозиційна Робітнича партія набирає 26,3%, на другому місці йде Høyre з 20,5%, на третьому – опозиційна Партія центру з 13,6%. Три інші сили опозиції – Партія поступу, Соціалістична ліва партія і марксистська партія Rødt (Червоні) – набирають 11,7%, 7,5% і 4,7% відповідно. Опозиційна Партія «зелених» отримує 3,8% голосів.

За попередніми підсумками, союзники Høyre з чинної урядової коаліції – ліберальна партія Venstre і Християнська народна партія – набирають 4,5% і 3,8% відповідно.

Соціал-демократична Робітнича партія разом зі союзниками перебувала при владі в 2005–2013 роках під керівництвом чинного генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа. У світі назва цієї партії асоціюється також зі сумними подіями: в липні 2011 року її молодіжне крило стало головною мішенню терактів, скоєних праворадикалом Андерсом Брейвіком.

На минулих виборах до парламенту в 2017-му соціал-демократи, які набрали тоді 27,4% голосів, показали найгірший результат за 16 років і не змогли повернути собі владу, хоча й отримали більше голосів, ніж інші політичні сили.

Цього разу, на думку експертів, на наступні чотири роки країну може очолити лівоцентристський блок у складі Робітничої партії, Партії центру і Соціалістичної лівої партії.