Росія надіслала ноту в МЗС Чехії через затримання росіянина.

Йдеться про Олександра Франчетті, котрий брав участь в окупації Росією Криму.

 

 

Посольство Росії в Празі надіслало Міністерству закордонних справ Чехії ноту в зв'язку зі затриманням російського громадянина Олександра Франчетті. Про це повідомила офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова в заяві, опублікованій на сайті відомства.

 

У заяві зазначено, що під час зустрічі з чеським амбасадором Вітезславом Півонькою (Vítězslav Pivoňka) в МЗС Росії зажадали надати детальну інформацію про мотиви дій Праги й інкриміновані росіянину правопорушення. «Посла попередили, що продовження деструктивної лінії Праги щодо Росії і її громадян призведе до подальшої деґрадації з ініціативи чеської сторони двосторонніх відносин і не залишиться без реакції з нашого боку», – застерігається в заяві.

 

Раніше повідомлялося, що Москва надіслала кілька запитів владі Чехії з проханням прояснити обставини затримання Франчетті. Глава російського МЗС Сергій Лавров закликав чеську сторону «діяти за законом в ситуації з росіянином і не піддаватися на політичні провокації».

 

Як повідомило чеське видання Deník N, громадянина Росії Олександра Франчетті було затримано на Празькому летовищі імені Вацлава Гавела в неділю, 12 вересня. Речник президії поліції Чехії Ондржей Моравчик (Ondřej Moravčík) повідомив, що росіянин затриманий на підставі міжнародного ордера на арешт, виданого Україною. Зараз розглядається питання про його екстрадицію до України.

 

Олександр Франчетті брав активну участь у подіях так званої «Кримської весни», які призвели до окупації півострова Росією. Зокрема, він створив спеціалізовану терористичну групу «Северный ветер». Група налічувала 11 осіб і підтримувала тісні зв'язки з морськими піхотинцями Чорноморського флоту РФ.

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