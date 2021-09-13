Росія вважає провокацією затримання в Чехії бойовика за запитом України.

 

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що в аеропорту Праги 12 вересня чеські правоохоронці затримали на запит України громадянина Російської Федерації Олександра Франчетті.

 

 

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі "Радіо Свобода".

 

"Затримання стало результатом злагоджених дій українських та чеських правоохоронців задля притягнення Олександра Франчетті до відповідальності за скоєння низки злочинів проти нашої держави, зокрема участі в російській окупації Криму", – повідомив Ніколенко.

 

З його слів, українська сторона нині працює над завершенням необхідних процедур із метою передачі Олександра Франчетті правосуддю в Україні.

 

Офіс генерального прокурора України підтвердив актуальність запиту про видачу росіянина. На Різницькій повідомили, що ОГП звернувся до Міністерства юстиції Чехії ще у серпні 2020 року із запитом прокуратури АР Крим та Севастополя про видачу громадянина Російської Федерації.

 

"Орган досудового розслідування розшукує його для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у не передбачених законом збройних формуваннях «Самооборона Криму» та «Северный ветер» (ст. 260 КК України). Голосіївським районним судом м. Києва щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – поінформували в прокуратурі.

 

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров шлякує через арешт бойовика. Він повідомив, що чеській владі направили низку запитів з проханням прояснити обставини затримання.

 

"Москва сподівається, що чеська влада буде суворо дотримуватися закону і не стане піддаватися на політичні провокації", – цитує Лаврова "РІА Новості".

 

Інформація про затримання Александра Франчетті з'явилася 12 вересня. Його затримали в аеропорту Праги за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України.

 

Згідно з даними сайту "Миротворець", у 2014 році Франчетті активно брав участь в анексії Криму. Він очолював угруповання "Північний вітер", яке відповідало за охорону ліній електропередачі, газопроводу, а також виявлення якихось "екстремістських груп". Був нагороджений медаллю "За повернення Криму".

 

Франчетті постійно живе у Празі, працює тренером з фітнесу.

 

Минулого тижня у Чехії засудили до 20-річного тюремного ув'язнення двох чехів, які брали участь у бойових діях на сході України на боці проросійських бойовиків.

 

13.09.2021

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