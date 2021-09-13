Чекати кардинальної зміни ситуації (тобто власне "сидіти на ракеті"), виявляється, можуть міністри з народними депутатами і навіть цілі геополітика з пандемією. Огляд подій тижня в Україні

Парламент тижня

Після школярів зі студентами до праці з канікул повернулися народні депутати. Громадяни, які протягом літа занадто сильно відпочили, чекали на те, що Верховна Рада натхненно займеться виконанням своїх функціональних обов'язків — і передчуття тих громадян не обдурили. Вищий законодавчий орган моментально взявся не за нудні цифри до державного бюджету на наступний рік (з того гарної картинки для телевізора не зробили б і Кемерон зі Спілбергом), а за фізичні вправи довкола трибуни.

Почалося дійство з того, що слугонародівець Гео Лерос використав ту саму трибуну для вживання фемінітивів щодо керівника Офісу президента, хоча обговорювалася тоді робота тимчасової слідчої комісії щодо роботи "Укрзалізниці". Назвавши Андрія Єрмака "секретаршею", Лерос викликав збудження у свого колишнього соратника по фракції Миколи Тищенка, який цим фактом запрагнув поділитися безпосередньо з оратором. Контакт двох головних осіб дійства вийшов в'ялим, з чого можна зробити висновок, що відпочили ці народні обранці зле. Тепер вони матимуть шанс набратися додатково сили, бо колеги по роботі хочуть їх відсторонити від п'яти парламентських засідань за неспортивну поведінку.

Про бюджет, а тим більше про "Укрзалізницю", якось і забулося.

Міністри тижня

Були у Верховній Раді й менш захопливі справи, які не зворохоблять уяву телеглядачів, зацікавлених в українській політиці, але зіпсують апетит деяким українським політикам. Загалом нудні і непродуктивні розмови про перспективи вітчизняних міністрів раптово активізувалися. Анонсував ймовірну руханку на виконавчій гілці влади Голова Верховної Ради.

"Відставки можливі... Справді є міністри, до яких є запитання. До деяких — і у мене особисто. Я наразі не переходитиму на прізвища. Є ті, хто, можливо, самостійно піде у відставку, а є ті, хто в "добровільно-примусовому форматі" можуть залишити Кабінет Міністрів України", — сказав Дмитро Разумков на брифінгу у ВР.

Через два дні в кулуарах того ж парламенту тему відставок міністрів педалював голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія. Нардепу чомусь захотілося заспокоїти прем'єра, й Арахамія адресував Шмигалю запевнення про фейковість інформації щодо можливого звільнення Дениса Анатолійовича.

Щодо прізвищ інших потенційних відставників, то їх багато. Насамперед говорять про міністра оборони Андрія Тарана, який, за плітками, умудрився не сподобатися американцям, коли перебував у Вашингтоні під час заокеанського візиту Зеленського. Симпатії стратегічних партнерів — річ важлива, але більше вплине на майбутнє воєначальника набір інформації, яка опинилася в голові президента. Якщо нейрони в Зеленського вирішать, що саме Таран є оптимальним офірним цапом, заклання якого максимально сподобається електорату, то люди в погонах матимуть нового керівника.

Приносити в жертву міністерку соціальної політики Марину Лазебну буде доцільно, коли той самий електорат ознайомиться з новими тарифами на комуналку, а ситуація з зарплатами, пенсіями і субсидіями покине рамки пристойності.

В аналогічному аспекті розглядають подальше існування міністра стратегічних галузей промисловості Уруського, міністра юстиції Малюськи і навіть міністра культури Ткаченка.

Роздуми на тему "нема на кого міняти, бо ніхто в тверезому стані в тому уряді працювати не хоче" вже приїлися, — а нагадувати посполитим, що цар добрий, то тільки бояри злі, потрібно регулярно. Тому відставляти когось із "бояр" будуть, але тоді, коли "цар" вирахує оптимальний щодо ефектності й ефективності момент.

Секретар тижня

В інформаційному просторі секретар Ради національної безпеки і оборони вигулькує нечасто, але завжди з великим резонансом. Часами Олексію Данілову варто задуматися, чи так йому вже і необхідний той резонанс, завдяки якому виникають підозри у несерйозності самого секретаря. Про ідею Данілова зробити англійську мову другою державною вже майже забули, тому Олексій Мячеславович нагадав про себе, опанувавши нові теми в інтерв'ю Радіо Свобода.

Повідомивши, що РНБО затвердила 5 сценаріїв розвитку подій щодо Криму та Донбасу, й Україна поки що дотримується першого: намагається повернути території політико-дипломатичним шляхом, Данілов заявив:

«Наші ЗСУ у змозі очистити територію Донецької і Луганської областей. Ми можемо повоювати за територію Криму. Але треба зважати на те, що ми не можемо допустити, щоб десятки, сотні тисяч людей полягли під час таких військових операцій. Тому що в нас якраз є розуміння того, де є ця межа. Але це не означає, що в разі необхідності ми не будемо цим користуватися».

Заступниця тижня

Улюблене (на рівні гастролей Елтона Джона) дітище Віктора Пінчука — форум "Ялтинська європейська стратегія", який відбувається в Києві, відвідала заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, чим урізноманітнила і так барвистий та цікавий захід. Американська чиновниця, яку досі пов'язують з роздачею печеньок на майдані Незалежності, повідомила, що у Дердепі США готові долучитися будь-яким чином до переговорів між Україною і Росією у питаннях Криму та Донбасу.

"Я думаю, що ми сказали Україні, Росії і європейцям, що ми готові відновити взаємодію будь-яким чином — чи у рамках "нормандського формату", чи знову у якості паралельної підтримки — у тому випадку, якщо, і в міру необхідності, сторони бачитимуть спосіб, завдяки якому ми будемо корисними", — повідомила Нуланд.

Але заступниця Блінкіна нагадала про відеоконференцію за участі керівника Офісу президента України Андрія Єрмака і заступника голови адміністрації президента Росії Дмитра Козака, а також представників Франції і Німеччини. "Там, принаймні, був більш позитивний тон, і якщо цей процес дійсно зміниться і набуде життєвих форм, ми готові допомогти", — заявила Нуланд.

Тобто чекаємо на зміни в процесі, але також матимемо на увазі, що Штати, за словами Нуланд, очікують від Верховної Ради захисту незалежності Національного антикорупційного бюро і закликають владу України оновити наглядову раду і голову правління НАК "Нафтогаз України". Про це також згадала пані Вікторія. Залишилося не встановленим, чого ті Штати чекають більше.