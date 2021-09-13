У Туреччині в аварії травмувалося 35 українців; водій загинув.

 

35 українських туристів зазнали травм легкої та середньої тяжкості внаслідок ДТП у Туреччині. Водій, громадянин Туреччини, загинув на місці через серцевий напад.

 

Про це у коментарі аґенції "Укрінформ" заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

 

За його інформацією, у понеділок вранці поблизу містечка Ментеше в провінції Мугла сталася дорожньо-транспортна пригода за участі туристичного автобуса.

 

За попередньою інформацією, в автобусі перебував 41 громадянин України. Травмованим надається необхідна медична допомога. Загроз життю немає.

 

“Ймовірно, водій - громадянин Туреччини - не впорався із керуванням через серцевий напад. Він загинув на місці аварії”, - відзначив Ніколенко.

 

За його словами, консульство України в Анталії взаємодіє із турецькими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин ДТП.

 

13.09.2021

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