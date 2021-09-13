Тернопілля і Львівщина – серед лідерів за добовою статистикою ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1205 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 833 осіб.

 

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість випадків зареєстрували в Києві (166), у Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях.

 

Минулої доби в Україні зафіксували 18 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 317 824 особи. Померло 54 360 людей.

 

13.09.2021

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