Тернопілля і Львівщина – серед лідерів за добовою статистикою ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1205 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 833 осіб.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість випадків зареєстрували в Києві (166), у Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях.

Минулої доби в Україні зафіксували 18 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 317 824 особи. Померло 54 360 людей.