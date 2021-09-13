Галицькі хроніки COVID-19: 13 вересня.

Станом на 09:00 13 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 303 615 хворих на сovid-19. За минулу добу – 275 нових випадків: 86 – на Львівщині (проведено 566 ПЛР-досліджень), 148 – на Тернопіллі (проведено 790 ПЛР-досліджень) та 41 – на Івано-Франківщині (проведено 581 ПЛР-дослідження).
Минулої доби в Галичині не зафіксовано летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,35%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 вересня (09:00): 72 760 випадків, 148 нових
Тернопіль – 23 особи
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 9 осіб
Бучацький район – 11 осіб
Гусятинський район – 4 особи
Заліщицький район – 25 осіб
Зборівський район – 5 осіб
Кременецький район – 4 особи
Козівський район – 2 особи
Лановецький район – 3 особи
Монастириський район – 5 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Тернопільський район – 8 осіб
Теребовлянський район – 8 осіб
Чортківський район – 35 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 вересня (09:00): 142 064 випадки, 86 нових
Львів – 41 особа
Бродівський район – 9 осіб
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 11 осіб
Дрогобицький район – 12 осіб
Кам’янка-Бузький район – 4 особи
Радехівський район – 3 особи
Сокальський район – 4 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 вересня (09:00): 88 791 випадок, 41 новий
Івано-Франківськ – 6 осіб
Богородчанський район – 3 особи
Галицький район – 2 особи
Городенківський район – 4 особи
Коломийський район – 4 особи
Косівський район – 3 особи
Надвірнянський район – 17 осіб
Тисменицький район – 1 особа
Тлумацький район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
13.09.2021