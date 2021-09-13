Галицькі хроніки COVID-19: 13 вересня.

Станом на 09:00 13 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 303 615 хворих на сovid-19. За минулу добу – 275 нових випадків: 86 – на Львівщині (проведено 566 ПЛР-досліджень), 148 – на Тернопіллі (проведено 790 ПЛР-досліджень) та 41 – на Івано-Франківщині (проведено 581 ПЛР-дослідження).

Минулої доби в Галичині не зафіксовано летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,35%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 вересня (09:00): 72 760 випадків, 148 нових

Тернопіль – 23 особи

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 9 осіб

Бучацький район – 11 осіб

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 25 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Кременецький район – 4 особи

Козівський район – 2 особи

Лановецький район – 3 особи

Монастириський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Тернопільський район – 8 осіб

Теребовлянський район – 8 осіб

Чортківський район – 35 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 вересня (09:00): 142 064 випадки, 86 нових

Львів – 41 особа

Бродівський район – 9 осіб

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 11 осіб

Дрогобицький район – 12 осіб

Кам’янка-Бузький район – 4 особи

Радехівський район – 3 особи

Сокальський район – 4 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 вересня (09:00): 88 791 випадок, 41 новий

Івано-Франківськ – 6 осіб

Богородчанський район – 3 особи

Галицький район – 2 особи

Городенківський район – 4 особи

Коломийський район – 4 особи

Косівський район – 3 особи

Надвірнянський район – 17 осіб

Тисменицький район – 1 особа

Тлумацький район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.