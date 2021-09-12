Галицькі хроніки COVID-19: 12 вересня.

Станом на 09:00 12 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 303 340 хворих на сovid-19. За минулу добу – 361 новий випадок: 117 – на Львівщині (проведено 694 ПЛР-дослідження), 173 – на Тернопіллі та 71 – на Івано-Франківщині (проведено 641 ПЛР-дослідження).
Минулої доби в Галичині зафіксовано два летальні випадки від ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла у Тернопільській області та одна людина померла в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,35%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 вересня (09:00): 72 612 випадків, 173 нових
Тернопіль – 38 осіб
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 15 осіб
Бучацький район – 9 осіб
Гусятинський район – 10 осіб
Заліщицький район – 20 осіб
Збаразький район – 3 особи
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 6 осіб
Кременецький район – 2 особи
Лановецький район – 5 осіб
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 8 осіб
Підгаєцький район – 3 особи
Теребовлянський район – 15 осіб
Тернопільський район – 9 осіб
Чортківський район – 19 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 вересня (09:00): 141 978 випадків, 117 нових
Львів – 48 осіб
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 4 особи
Дрогобицький район – 9 осіб
Жидачівський район – 11 осіб
Кам'янка-Бузький район – 4 особи
Мостиський район – 17 осіб
Перемишлянський район – 8 осіб
Радехівський район – 4 особи
Сокальський район – 1 особа
Стрийський район – 9 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 вересня (09:00): 88 750 випадків, 71 новий
Івано-Франківськ – 3 особи
Богородчанський район – 1 особа
Долинський район – 3 особи
Калуський район – 6 осіб
Коломийський район – 13 осіб
Косівський район – 1 особа
Надвірнянський район – 1 особа
Рогатинський район – 32 особи
Тисменицький район – 7 осіб
Тлумацький район – 4 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.12.09.2021