Галицькі хроніки COVID-19: 12 вересня.

Станом на 09:00 12 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 303 340 хворих на сovid-19. За минулу добу – 361 новий випадок: 117 – на Львівщині (проведено 694 ПЛР-дослідження), 173 – на Тернопіллі та 71 – на Івано-Франківщині (проведено 641 ПЛР-дослідження).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано два летальні випадки від ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла у Тернопільській області та одна людина померла в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,35%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

12 вересня (09:00): 72 612 випадків, 173 нових

 

Тернопіль – 38 осіб

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 15 осіб

Бучацький район – 9 осіб

Гусятинський район – 10 осіб

Заліщицький район – 20 осіб

Збаразький район – 3 особи

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 6 осіб

Кременецький район – 2 особи

Лановецький район – 5 осіб

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 8 осіб

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 15 осіб

Тернопільський район – 9 осіб

Чортківський район – 19 осіб

Шумський район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

12 вересня (09:00): 141 978 випадків, 117 нових

 

Львів – 48 осіб

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 4 особи

Дрогобицький район – 9 осіб

Жидачівський район – 11 осіб

Кам'янка-Бузький район – 4 особи

Мостиський район – 17 осіб

Перемишлянський район – 8 осіб

Радехівський район – 4 особи

Сокальський район  – 1 особа

Стрийський район – 9 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

12 вересня (09:00): 88 750 випадків, 71 новий

 

Івано-Франківськ – 3 особи

Богородчанський район – 1 особа

Долинський район – 3 особи

Калуський район – 6 осіб

Коломийський район – 13 осіб

Косівський район – 1 особа

Надвірнянський район – 1 особа

Рогатинський район – 32 особи

Тисменицький район – 7 осіб

Тлумацький район – 4 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

12.09.2021

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