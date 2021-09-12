Тернопільщина і Чернівеччина у п'ятірці лідерів за добовими захворюваннями на ковід.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2196 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 1257 осіб.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Про це йдеться в даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість добових випадків зареєстрували в Києві (193), у Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.
Минулої доби зафіксували 22 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 316 619 осіб. Померло 54 342 людини.
Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)
12.09.2021