Тернопільщина і Чернівеччина у п'ятірці лідерів за добовими захворюваннями на ковід.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2196 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 1257 осіб.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість добових випадків зареєстрували в Києві (193), у Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.

Минулої доби зафіксували 22 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 316 619 осіб. Померло 54 342 людини.

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)