Галицькі хроніки COVID-19: 11 вересня.

 

Станом на 09:00 11 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 302 979 хворих на сovid-19. За минулу добу – 632 нові випадки: 379 – на Львівщині (проведено 945 ПЛР-досліджень), 135 – на Тернопіллі та 118 – на Івано-Франківщині (проведено 793 ПЛР-дослідження).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано чотири летальні випадки від ускладень коронавірусної хвороби: двоє людей померли у Львівській області, ще двоє людей померли в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,35%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 вересня (09:00): 72 439 випадків, 135 нових

 

Тернопіль – 42 особи

Бережанський район – 4 особи

Борщівський район – 16 осіб

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 9 осіб

Кременецький район – 1 особа

Козівський район – 7 осіб

Монастириський район – 1 особа

Заліщицький район – 8 осіб

Збаразький район – 5 осіб

Зборівський район – 2 особи

Підволочиський район – 1 особа

Теребовлянський район – 15 осіб

Тернопільський район – 8 осіб

Чортківський район – 10 осіб

Шумський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 вересня (09:00): 141 861 випадок, 379 нових

 

Львів – 141 особа

Бродівський район – 7 осіб

Буський район – 5 осіб

Городоцький район – 17 осіб

Дрогобицький район – 33 особи

Жидачівський район – 7 осіб

Жовківський район – 10 осіб

Золочівський район – 3 особи

Кам'янка-Бузький район – 16 осіб

Миколаївський район – 15 осіб

Перемишлянський район – 2 особи

Пустомитівський район – 24 особи

Радехівський район – 7 осіб

Самбірський район – 9 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 27 осіб

Старосамбірський район – 7 осіб

Стрийський район – 18 осіб

Турківський район – 9 осіб

Яворівський район – 21 особа

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 вересня (09:00): 88 679 випадків, 118 нових

 

(за даними Івано-Франківського ОЦКПХ МОЗ України  120 нових випадків)

Івано-Франківськ – 24 особи

Галицький район – 10 осіб

Городенківський район  – 9 осіб

Долинський район – 6 осіб

Калуський район –  7 осіб

Коломийський район – 13 осіб

Косівський район – 13 осіб

Надвірнянський район – 7 осіб

Снятинський район – 22 особи

Рогатинський район – 4 особи

Рожнятівський район – 2 особи

Тисменицький район – 3 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

11.09.2021

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