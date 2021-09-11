Галицькі хроніки COVID-19: 11 вересня.

Станом на 09:00 11 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 302 979 хворих на сovid-19. За минулу добу – 632 нові випадки: 379 – на Львівщині (проведено 945 ПЛР-досліджень), 135 – на Тернопіллі та 118 – на Івано-Франківщині (проведено 793 ПЛР-дослідження).
Минулої доби в Галичині зафіксовано чотири летальні випадки від ускладень коронавірусної хвороби: двоє людей померли у Львівській області, ще двоє людей померли в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,35%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 вересня (09:00): 72 439 випадків, 135 нових
Тернопіль – 42 особи
Бережанський район – 4 особи
Борщівський район – 16 осіб
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 9 осіб
Кременецький район – 1 особа
Козівський район – 7 осіб
Монастириський район – 1 особа
Заліщицький район – 8 осіб
Збаразький район – 5 осіб
Зборівський район – 2 особи
Підволочиський район – 1 особа
Теребовлянський район – 15 осіб
Тернопільський район – 8 осіб
Чортківський район – 10 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 вересня (09:00): 141 861 випадок, 379 нових
Львів – 141 особа
Бродівський район – 7 осіб
Буський район – 5 осіб
Городоцький район – 17 осіб
Дрогобицький район – 33 особи
Жидачівський район – 7 осіб
Жовківський район – 10 осіб
Золочівський район – 3 особи
Кам'янка-Бузький район – 16 осіб
Миколаївський район – 15 осіб
Перемишлянський район – 2 особи
Пустомитівський район – 24 особи
Радехівський район – 7 осіб
Самбірський район – 9 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 27 осіб
Старосамбірський район – 7 осіб
Стрийський район – 18 осіб
Турківський район – 9 осіб
Яворівський район – 21 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 вересня (09:00): 88 679 випадків, 118 нових
(за даними Івано-Франківського ОЦКПХ МОЗ України – 120 нових випадків)
Івано-Франківськ – 24 особи
Галицький район – 10 осіб
Городенківський район – 9 осіб
Долинський район – 6 осіб
Калуський район – 7 осіб
Коломийський район – 13 осіб
Косівський район – 13 осіб
Надвірнянський район – 7 осіб
Снятинський район – 22 особи
Рогатинський район – 4 особи
Рожнятівський район – 2 особи
Тисменицький район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
11.09.2021