Львівщина стала лідером в Україні за кількістю добових випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 3869 нових випадків коронавірусної хвороби. Це найвища кількість добових захворювань за три з половиною місяці.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, найбільшу кількість випадків зареєстрували на Львівщині (379), в Києві (370), у Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 1102 особи; померло – 69 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 314 423 особи. Загальна кількість летальних випадків зросла до 54 320.

Якщо теперішня динаміка не вщухне, то вже за місяць переб'ємо попередні хвилі пандемії