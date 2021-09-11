Генсек НАТО пояснив, чому альянти не залишилися в Афганістані після виведення сил США.

За словами Столтенберґа європейським союзникам було б важко домогтися від парламентів виділення додаткових коштів на збільшення військового контингенту в країні.

Союзники Сполучених Штатів з НАТО не змогли б продовжувати військову операцію в Афганістані після виведення звідти американського контингента. Це визнав генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберґ в інтерв'ю газеті The New York Times, яке було опубліковано в п'ятницю, 10 вересня.

За словами Столтенберґа, президент США Джо Байден в квітні проводив з натовськими партнерами консультації з питання виведення військ з Афганістану, і «всі союзники погодилися» з його рішенням. «Без Сполучених Штатів іншим союзникам було б важко продовжувати [військову кампанію]», – запевнив Столтенберґ.

«Це нереалістичний варіант. Збереження країнами-членами військових контингентів в Афганістані неминуче призвело б до збільшення їхніх військових витрат. Європейським союзникам було б вкрай важко добитися від парламентів виділення додаткових коштів і збільшення військового контингенту в Афганістані в рамках кампанії, ініційованої заради захисту інтересів США», – пояснив генсек НАТО

«Ми всі розуміли, що це важке рішення, що перед нами стоїть складний вибір – піти, ризикуючи поверненням "Талібану", чи залишитися, що призвело б до нових боїв і жертв», – розповів Столтенберґ. За його словами, всі країни НАТО усвідомлювали неминучість падіння уряду в Кабулі і повернення до влади талібів. На питання про те, чи падіння афганського уряду спровокувало саме виведення американських військ, генсек Альянсу заявив, що цьому сприяв головним чином «розвал політичного і військового керівництва» країни.

Нагадаємо, що ісламський рух «Талібан» розгорнув масштабну операцію зі встановленню контролю над Афганістаном після оголошення навесні президентом США Джо Байденом рішення вивести з країни свої збройні сили. 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані склав повноваження і втік з країни, а таліби без бою увійшли в Кабул.