Галицькі хроніки COVID-19: 10 вересня.

Станом на 09:00 10 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 302 347 хворих на сovid-19. За минулу добу – 529 нових випадків: 292 – на Львівщині (проведено 1365 ПЛР-досліджень), 147 – на Тернопіллі (проведено 801 ПЛР-дослідження) та 90 – на Івано-Франківщині (проведено 725 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано сім летальних випадків від ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла у Тернопільській області, шестеро людей померли в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,35%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 вересня (09:00): 72 157 випадків, 147 нових
Тернопіль – 36 осіб
Бережанський – 2 особи
Борщівський район – 3 особи
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 6 осіб
Заліщицький район – 6 осіб
Збаразький район – 6 осіб
Зборівський район – 4 особи
Кременецький район – 1 особа
Козівський район – 4 особи
Лановецький район – 3 особи
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 4 особи
Підгаєцький район – 4 особи
Тернопільський район – 30 осіб
Теребовлянський район – 8 осіб
Чортківський район – 24 особи
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 вересня (09:00): 141 482 випадки, 292 нових
Львів – 109 осіб
Бродівський район – 7 осіб
Буський район – 10 осіб
Городоцький район – 21 особа
Дрогобицький район – 27 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 9 осіб
Золочівський район – 5 осіб
Кам'янка-Бузький район – 9 осіб
Миколаївський район – 7 осіб
Перемишлянський район – 3 особи
Пустомитівський район – 10 осіб
Радехівський район – 7 осіб
Самбірський район –13 осіб
Сокальський район – 23 особи
Старосамбірський район – 13 осіб
Стрийський район – 10 осіб
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 7 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 вересня (09:00): 88 471 випадок, 90 нових
Івано-Франківськ – 8 осіб
Богородчанський район – 2 особи
Городенківський район – 3 особи
Долинський район – 6 осіб
Калуський район – 3 особи
Коломийський район – 12 осіб
Косівський район – 14 осіб
Надвірнянський район – 19 осіб
Рогатинський район – 12 осіб
Рожнятівський район – 4 особи
Тлумацький район – 3 особи
Тисменицький район – 4 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
10.09.2021