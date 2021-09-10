Галицькі хроніки COVID-19: 10 вересня.

 

Станом на 09:00 10 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 302 347 хворих на сovid-19. За минулу добу – 529 нових випадків: 292 – на Львівщині (проведено 1365 ПЛР-досліджень), 147 – на Тернопіллі (проведено 801 ПЛР-дослідження) та 90 – на Івано-Франківщині (проведено 725 ПЛР-досліджень).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано сім летальних випадків від ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла у Тернопільській області, шестеро людей померли в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,35%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

10 вересня (09:00): 72 157 випадків, 147 нових

 

Тернопіль – 36 осіб

Бережанський – 2 особи

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 6 осіб

Збаразький район – 6 осіб

Зборівський район – 4 особи

Кременецький район – 1 особа

Козівський район – 4 особи

Лановецький район – 3 особи

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 4 особи

Підгаєцький район – 4 особи

Тернопільський район – 30 осіб

Теребовлянський район – 8 осіб

Чортківський район – 24 особи

Шумський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

10 вересня (09:00): 141 482 випадки, 292 нових

 

Львів – 109 осіб

Бродівський район – 7 осіб

Буський район – 10 осіб

Городоцький район – 21 особа

Дрогобицький район – 27 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 9 осіб

Золочівський район – 5 осіб

Кам'янка-Бузький район – 9 осіб

Миколаївський район – 7 осіб

Перемишлянський район – 3 особи

Пустомитівський район – 10 осіб

Радехівський район – 7 осіб

Самбірський район –13 осіб

Сокальський район – 23 особи

Старосамбірський район – 13 осіб

Стрийський район – 10 осіб

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 7 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

10 вересня (09:00): 88 471 випадок, 90 нових

 

Івано-Франківськ – 8 осіб

Богородчанський район – 2 особи

Городенківський район – 3 особи

Долинський район – 6 осіб

Калуський район – 3 особи

Коломийський район – 12 осіб

Косівський район – 14 осіб

Надвірнянський район –  19 осіб

Рогатинський район – 12 осіб

Рожнятівський район – 4 особи

Тлумацький район – 3 особи

Тисменицький район – 4 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

10.09.2021

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