Президент України Володимир Зеленський не виключає повномасштабної війни з Росією.

Про це Зеленський сказав у межах форуму Ялтинської європейської стратегії у форматі YES Brainstorming 2021, передає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Якщо буде потужна ескалація з боку Росії – це найстрашніше, що може бути. На жаль, така можливість є", – заявив Президент.

"Вважаю, що це буде найбільшою помилкою РФ, після цього ніколи не буде сусідства між Росією, Україною, Білоруссю", – зазначив Зеленський.

Він нагадав, що 2014 рік став роком, коли "Росія зробила крок уперед назустріч війні, а завдяки українцям цей рік став кроком назад". "Їх зупинили", – сказав Президент.

На думку Зеленського, серед іншого, інформаційна політика Москви, неповага до самостійності України, наратив про "русскій мір" тощо поламали відносини між українцями та росіянами.