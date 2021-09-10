У Львові готують додаткові місця для хворих на Covid та центри вакцинації.

Через пришвидення динаміки росту захворюваності на Covid-19 у Львові готуються розгортати додаткові ліжкомісця у медзакладах. Паралельно відкривають додаткові центри вакцинації: адже понад 90% пацієнтів з Covid-19, які перебувають зараз у лікарні швидкої допомоги, не вакциновані. Відповідні рішення ухвалили на засіданні штабу із протидії Covid-19, повідомила пресслужба ЛМР.

«Показники захворюваності сьогодні, порівнюючи із тими, що були минулого тижня, фактично зросли у декілька разів. Ми бачимо, що динаміка починає наростати. Це є дуже подібна динаміка до тієї, яка була на початку поширення попередньої хвилі, але вона є навіть більшою, ніж це було минулого разу», – прокоментував перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

Зазначимо, якщо у серпні і у вересні, за винятком 2 і 3 вересня, виявляли у межах 50-120 нових хворих на добу, то станом на ранок 8 вересня позитивний ПЛР-тест отримали 318 мешканців області, а станом на ранок 9 вересня – 292.

На засіданні оператинвого штабу Андрій Москаленко зазначив, що зростає кількість хворих і у медзакладах. Зокрема, у лікарні швидкої медичної допомоги Львова вже перебуває 145 пацієнтів із підтвердженим Covid-19.

«Ми звернулись до Міністерства охорони здоров’я щодо можливості приймати ковідних пацієнтів іншим комунальним лікарням, окрім лікарні швидкої медичної допомоги. Зокрема, йдеться про лікарні №8, №5, №3 та інші, а також пологовий. Також ми сьогодні ухвалили рішення щодо введення готовності кисневих станцій, якщо буде надходження великої кількості підтверджених хворих на Covid-19, готовність медичного персоналу», – повідомив Андрій Москаленко.

Своє чергою, начальниця управління охорони здоров’я Львівської міськради Леся Кобецька уточнила, що у медзакладах Львова є 1 тисяча 518 місць для хворих на Covid. Додатково, за її словами, готують розгорнути 750 ліжок, а з залученням додаткових закладів – довести їх до 3 тисяч.

«Слід зазначити, що на сьогодні у Лікарні швидкої медичної допомоги перебуває на лікуванні 154 пацієнти з пневмоніями, у 145 з них підтверджений Covid-19. Майже всі вони не вакциновані. Звертаю увагу, що хворіють максимально ті, які не вакциновані», – розповіла Леся Кобецька та наголосила на важливості вакцинації.

Відтак ухвалили рішення про два додаткові центри вакцинації у місті, які працюватимуть уже цими вихідними: у Львівському ліцеї на вул. Лисеницькій, 3, та ЛСЗШ №43 на вул. Масарика, 9.

З повним переліком центрів вакцинації, що будуть працювати у Львові цими вихідними, 11 та 12 вересня, можна ознайомитися за посиланням.

Також містян закликали посилити ретельність у дотриманні маскового режиму.

Разом із цим, у місті вирішили продовжувати навчання в школах в очному режимі – про перехід на повноформатне дистанційне навчання наразі не йдеться.



«Ми продовжуємо навчання в очному режимі. Також постійно відбувається вакцинація працівників шкіл та дитсадків нашого міста. Є великий запит на вакцинацію, зокрема цього тижня ми вже мали багато випадків, коли організовували масові щеплення в закладах освіти. Наступного тижня у нас запланована масова вакцинація педагогічних працівників впродовж декількох днів», – розповіла начальниця управління освіти Львівської міськради Зоряна Довганик.

Вона додала, що на сьогодні Covid-19 підтверджений в 11 працівників закладів освіти Львова та 19 школярів. Відтак 14 класів міських шкіл навчаються з використанням дистанційних технологій.



Зазначимо, 9 вересня у Львові від коронавірусу вакцинували 4 тисячі 499 осіб, з них другу дозу вакцини отримали 3 тисячі 143 особи. За весь період уже проведено 274 тисяч 939 щеплень. Двома дозами на сьогодні вакциновані 121 тисяча 794 особи.

Фото city-adm.lviv.ua