Зеленський заявив, що НАТО без України занепадатиме.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна готова до членства в Північноатлантичному альянсі. Натомість без України НАТО буде втрачати, а Європейський Союз – слабшатиме.

Про це Зеленський заявив на форумі YES Brainstorming, повідомляє "Укрінформ".

“Ми говоримо про те, що нам здається, що ми потрібні НАТО, нам здається, що без України міцного Європейського Союзу не буде. Я говорю про це відкрито і президенту США, я вважаю, що без України НАТО буде втрачати. Я вважаю, що без України Європейський Союз буде потрішки послаблюватись”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що за понад два роки свого президентства бачив “поважну нацгвардію США”, багато представників європейських армій, і підкреслив, що українська армія – одна з найпотужніших армій сьогодні у світі.

“Ми готові до НАТО. Рівнем нашої армії, рівнем наших фахівців. Реформи, які ми проводимо, я вважаю, що це, перш за все, потрібно нам, не комусь – ні НАТО, ні ЄС, а нам, для наших людей, але вони потрібні такі, які дають можливість жити людям легше, зміцнювати економічно країну”, – підкреслив керівник держави.

Зеленський висловив думку, що не всі лідери сучасного ЄС “хочуть бути там і не всі вони бачать Україну там”. З його слів, такий підхід стосується і НАТО.

“Якщо ви хочете, щоб зміцніла Росія, не беріть Україну. І це навіть не про противагу Росії, це вираз, це так є, тому що бачимо, хто потужний, які є імперії – у нас декілька імперій у світі. Хочете, щоб ЄС залишився потужним і НАТО залишилося суб’єктом, такі країни, як Україна, велика, територіально найбільша в Європі, з населенням, яке пережило декілька воєн, хочете таких міцних партнерів – то запрошуйте нас, а не так, як воно відбувається”, – додав Президент.