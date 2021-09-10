В Україні другу добу поспіль понад три тисячі випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 3615 нових випадків коронавірусної хвороби. Статистика добових захворювань перевищила трьохтисячний поріг другу добу поспіль.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (406), у Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.

За добу зафіксували 76 летальних випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 310 554 осіб. Померла 54 251 людина.