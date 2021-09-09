Галицькі хроніки COVID-19: 9 вересня.

Станом на 09:00 9 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 301 818 хворих на сovid-19. За минулу добу – 611 нових випадків: 318 – на Львівщині (проведено 1149 ПЛР-досліджень), 159 – на Тернопіллі (проведено 1102 ПЛР-дослідження) та 134 – на Івано-Франківщині (проведено 679 ПЛР-досліджень).

Минулої доби в Галичині зафіксовано шість летальних випадків від ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла у Львівській області, п'ятеро людей померли в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,36%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 вересня (09:00): 72 157 випадків, 159 нових

Тернопіль – 65 осіб

Бережанський район – 1 особа

Борщівський район – 6 осіб

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 10 осіб

Заліщицький район – 3 особи

Збаразький район – 3 особи

Зборівський район – 12 осіб

Козівський район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 9 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 17 осіб

Тернопільський район – 12 осіб

Чортківський район – 11 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 вересня (09:00): 141 190 випадків, 318 нових

Львів – 134 особи

Бродівський район – 5 осіб

Буський район – 10 осіб

Городоцький район – 6 осіб

Дрогобицький район – 17 осіб

Жидачівський район – 2 особи

Жовківський район – 16 осіб

Золочівський район – 2 особи

Кам'янко-Бузький район – 10 осіб

Миколаївський район – 6 осіб

Стрийський район – 14 осіб

Перемишлянський район –7 осіб

Пустомитівський район – 16 осіб

Радехівський район – 7 осіб

Самбірський район – 7 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 29 осіб

Старосамбірський район – 10 осіб

Турківський район – 5 осіб

Яворівський район – 13 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 вересня (09:00): 88 471 випадок, 134 нові

Івано-Франківськ – 31 особа

Галицький район – 3 особи

Городенківський район – 8 осіб

Богородчанський район – 4 особи

Калуський район – 5 осіб

Коломийський район – 12 осіб

Косівський район – 13 осіб

Надвірнянський район – 18 осіб

Рогатинський район – 7 осіб

Снятинський район – 28 осіб

Тисменицький район – 4 особи

Тлумацький район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.