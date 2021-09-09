Галицькі хроніки COVID-19: 9 вересня.

 

Станом на 09:00 9 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 301 818 хворих на сovid-19. За минулу добу – 611 нових випадків: 318 – на Львівщині (проведено 1149 ПЛР-досліджень), 159 – на Тернопіллі (проведено 1102 ПЛР-дослідження) та 134 – на Івано-Франківщині (проведено 679 ПЛР-досліджень).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано шість летальних випадків від ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла у Львівській області, п'ятеро людей померли в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,36%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

9 вересня (09:00): 72 157 випадків, 159 нових

 

Тернопіль – 65 осіб

Бережанський район – 1 особа

Борщівський район – 6 осіб

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 10 осіб

Заліщицький район – 3 особи

Збаразький район – 3 особи

Зборівський район – 12 осіб

Козівський район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 9 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 17 осіб

Тернопільський район – 12 осіб

Чортківський район – 11 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

9 вересня (09:00): 141 190 випадків, 318 нових

 

Львів – 134 особи

Бродівський район – 5 осіб

Буський район – 10 осіб

Городоцький район – 6 осіб

Дрогобицький район – 17 осіб

Жидачівський район – 2 особи

Жовківський район – 16 осіб

Золочівський район – 2 особи

Кам'янко-Бузький район – 10 осіб

Миколаївський район – 6 осіб

Стрийський район – 14 осіб

Перемишлянський район –7 осіб

Пустомитівський район – 16 осіб

Радехівський район – 7 осіб

Самбірський район – 7 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 29 осіб

Старосамбірський район – 10 осіб

Турківський район – 5 осіб

Яворівський район – 13 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

9 вересня (09:00): 88 471 випадок, 134 нові

 

Івано-Франківськ – 31 особа

Галицький район – 3 особи

Городенківський район – 8 осіб

Богородчанський район – 4 особи

Калуський район – 5 осіб

Коломийський район – 12 осіб

Косівський район – 13 осіб

Надвірнянський район – 18 осіб

Рогатинський район – 7 осіб

Снятинський район  28 осіб

Тисменицький район – 4 особи

Тлумацький район – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

09.09.2021

До теми

Поширити
Збруч
Ваґю стейк з 3D-принтера
Японські учені в лабораторії створили яловичину зі структурою ваґю.
09.09.21 | | Наука
Мінлива сучасність і садок вишневий
Ольга Полюхович
Діброва показує різні стратегії прочитання, розкодовуючи таємниці мистецького світу Шевченка, хоча для Шевченкової поетичної уяви логіка загального ужитку може не спрацьовувати, попереджає автор книжки «Свіжим оком».
08.09.21 | | Штука
Освітня платформа для практиків культури
Кафедра культурології УКУ спільно з Інститутом стратегії культури за підтримки Львівської міської ради оголошує початок конкурсного відбору на освітню платформу “Майстерня практиків культури”. Дедлайн : 25 вересня 2021 року.
07.09.21 | | Штука
«Високий Замок» Станіслава Лема
Войцех Орлінський
Фраґмент біографічної книжки про Лема. Це не тільки біографія, а й драматична й чесна розповідь про складну історію Центрально-Східної Європи, у якій одне з чільних місць посідає Львів
07.09.21 | | Минуле
Ніч радіо
Андрій ЛЮБКА
Натхнення – це насправді надхнення, тобто те, як ми осіннього вечора можемо зібратися разом в одній просторій залі і надихати так, щоб усім стало тепло і затишно...
07.09.21 | | Дискурси
Пан Маю-то-десь. Jean-Paul Belmondo (1933-2021)
Легенда французького кіно. Мав шарм пофігіста, був іконою Нової хвилі, французьким Джеймсом Діном і Гамфрі Боґартом в одному тілі. В серпні мав другий інсульт.
07.09.21 | | Дискурси
Чому з віком складніше підбирати слова?
У старшому мозку мережеві зв’язки хоч подібні на ті, що утворюються у молодших людей, але менш ефективні.
07.09.21 | | Наука
Невичерпні ресурси
Юрко ТИМЧУК
Айнштайнове твердження про безмежність всесвіту і людської глупоти надзвичайно актуальне в нашій реальності, що продемонстрував висолоплений язик прес-секретаря президента. Огляд подій тижня
07.09.21 | | Україна

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.