Галицькі хроніки COVID-19: 9 вересня.

Станом на 09:00 9 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 301 818 хворих на сovid-19. За минулу добу – 611 нових випадків: 318 – на Львівщині (проведено 1149 ПЛР-досліджень), 159 – на Тернопіллі (проведено 1102 ПЛР-дослідження) та 134 – на Івано-Франківщині (проведено 679 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано шість летальних випадків від ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла у Львівській області, п'ятеро людей померли в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,36%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 вересня (09:00): 72 157 випадків, 159 нових
Тернопіль – 65 осіб
Бережанський район – 1 особа
Борщівський район – 6 осіб
Бучацький район – 6 осіб
Гусятинський район – 10 осіб
Заліщицький район – 3 особи
Збаразький район – 3 особи
Зборівський район – 12 осіб
Козівський район – 1 особа
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 9 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 17 осіб
Тернопільський район – 12 осіб
Чортківський район – 11 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 вересня (09:00): 141 190 випадків, 318 нових
Львів – 134 особи
Бродівський район – 5 осіб
Буський район – 10 осіб
Городоцький район – 6 осіб
Дрогобицький район – 17 осіб
Жидачівський район – 2 особи
Жовківський район – 16 осіб
Золочівський район – 2 особи
Кам'янко-Бузький район – 10 осіб
Миколаївський район – 6 осіб
Стрийський район – 14 осіб
Перемишлянський район –7 осіб
Пустомитівський район – 16 осіб
Радехівський район – 7 осіб
Самбірський район – 7 осіб
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 29 осіб
Старосамбірський район – 10 осіб
Турківський район – 5 осіб
Яворівський район – 13 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 вересня (09:00): 88 471 випадок, 134 нові
Івано-Франківськ – 31 особа
Галицький район – 3 особи
Городенківський район – 8 осіб
Богородчанський район – 4 особи
Калуський район – 5 осіб
Коломийський район – 12 осіб
Косівський район – 13 осіб
Надвірнянський район – 18 осіб
Рогатинський район – 7 осіб
Снятинський район – 28 осіб
Тисменицький район – 4 особи
Тлумацький район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
09.09.2021