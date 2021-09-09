Голова Запорізької ОДА звинуватив Росію в нашесті медуз.

 

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух заявив, що курортний сезон-2021 у регіоні провалено через нашестя медуз. Він звинуватив у цьому Росію, котра бездумно експлуатує акваторію Азовського моря.

 

 

Про це Старух заявив під час наради у курортному селищі Кирилівка, передає УНІАН.

 

Зокрема, він нагадав, що цього року відпочивальників буквально атакували медузи, їх було незвично багато. Зі слів голови області, нашестя медуз пов’язане зі стрімким підвищенням рівня солоності води в Азовському морі. Як зазначають екологи, кілька років поспіль до Азовського моря не надходить прісна вода з основних водних артерій, зокрема з річки Дон.

 

Очільник ЗОДА впевнений: річки обміліли через те, що росіяни вибирають прісну воду для поливу, натомість будівництво Керченського мосту порушило природний ландшафт Чорного моря, що й стало приводом для "міграції" медуз до Азову.

 

Саме через дії Росії, на думку голови ЗОДА, медузи атакували узбережжя Азовського моря. Старух запропонував порахувати збитки від провального курортного сезону, виставити рахунок Росії та позиватися до країни-агресора.

 

09.09.2021

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