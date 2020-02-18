Україна висловила Росії вимогу звільнити рибалок.

 

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку із затриманням російською стороною чотирьох українських рибалок в Азовському морі і передало тимчасовому повіреному у справах РФ вимогу невідкладно звільнити екіпаж, а також риболовецьке судно та весь інвентар.

 

Про це йдеться у коментарі МЗС України, опублікованому на офіційному сайті відомства.

 

 

"Вимагаємо від російської сторони неухильно дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов’язань і міжнародних договорів, стороною яких вона є, і невідкладно надати вичерпну інформацію щодо обставин затримання українського риболовецького судна та чотирьох членів його екіпажу", – закликала українська дипломатія.

 

В МЗС наголосили: "Українська сторона вчергове підтверджує принципову позицію щодо незмінності закріпленого в Конституції України та міжнародно визнаного статусу Автономної Республіки Крим та м. Севастополь як невід’ємної частини суверенної території України".

 

Між тим, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив: наразі немає жодних підстав стверджувати, що затримані прикордонниками РФ українці здійснювали в Азовському морі незаконний рибний лов. 

 

З його слів, Україна працює над тим, щоби звільнити рибалок якнайшвидше. Українська сторона певна, що щонайпізніше екпіжа судна мають звільнити через десять діб, по завершенні судового адміністративного арешту, повідомляє аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

Сергій Дейнеко розповів, що росіяни затримали українців на відстані 30 миль від берега. Голова ДПСУ визнав: акваторія Азовського моря визначена як акваторія, в якій здійснюється спільне використання водних ресурсів, тому російські прикордонники мали право зупинити судно, оглянути, перевірити документи.

 

"Ми маємо лише відео, оприлюднене російською стороною, де власник судна нібито зізнається в тому, що громадяни України не мали при собі документів, які підтверджують їхню особу і які дозволяли б вилов риби. І, відповідно, мали заборонене знаряддя для рибного лову. Але я наголошую, що цю інформацію ми наразі не можемо підтвердити", – зазначив Дейнеко.

 

Голова Держприкордонслужби України також звернув увагу, що пост технічного спостереження українських прикордонників зафіксував вихід у море маломірного судна. "У нас є підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Ми встановлювали, який саме плавзасіб вийшов, де він може базуватися. Ми вже встановили, що зберігання цього плавального засобу здійснювалося з порушеннями, поза встановленими пунктами базування", – додав він.

 

Дейнеко зазначив, що своїми діями власник судна порушив постанову Кабінету Міністрів, яка чітко визначає, яким чином і з чийого дозволу здійснюється вихід у море плавального засобу. "Тому власника судна буде притягнено на території України до адміністративної відповідальності, це незначний штраф, у зв'язку з лояльністю нашого законодавства, не більше ніж 170 грн", – зазначив він.

 

18.02.2020

До теми

Протистава нестерпності світу
Роксана Харчук
Якою є мотивація тисяч хлопців на війні, яка для багатьох виявляється обтяжливою, які не розуміють, що жодного миру без війни й опору ми ніколи не дочекаємося?Солдат Механ воює за свободу і за любов, бо тільки за ці дві речі варто вмерти так само, як і варто жити.
18.02.20 | | Штука
Все за планом
Тимофій Гаврилів
Коли на безпековій конференції країну,  в якій президент є президент, сервірують, як гарячі ковбаски, то щось не так зі світом.
17.02.20 | | Дискурси
Пекельна краса Ґарбачевського
Анастасія Канарська
Відеопроекція, арт-інсталяція, акцент на візуальних та аудіо ефектах, польський театральний режисер Кшиштоф Ґарбачевський залишається вірним естетиці, яка вже уособлюється із його іменем. Нову роботу режисера, «Божественну комедію» в Театрі Повшехному у Варшаві, вже встигли охрестити виснажливим, чи то пак, пекельним дійством.
17.02.20 | | Штука
Так, свобода волі існує
Бернардо Каструп
Хоч наука ніби ствердила, що у нас нема вільної волі, філософія Шопенгауера може примирити нашу внутрішню інтуїцію свободи волі з сучасним науковим світорозумінням
16.02.20 | | Наука
Морські течії пришвидшуються
Вітер, сила якого зростає, посилює й глобальну циркуляцію океану.
16.02.20 | | Наука
Штучний інтелект бачить інопланетні споруди там, де їх нема
Штучний інтелект демонструє таку ж візуальну упередженість, що й людина.
14.02.20 | | Наука
Пост-Оскар
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Минув тиждень після останньої, 92-ї церемонії вручення призів Академії кінематографічних мистецтв і наук Сполучених Штатів Америки «Оскар». І саме після неї в ідеальному світі все кардинально помінялося б, і не тільки в голлівудській студійній системі, а й повсюдно. Як би це могло бути?
14.02.20 | | Штука
У пошуках претендента на бундесканцлера
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
У лавах німецьких християнських демократів – чергова криза. Аннеґрет Крамп-Карренбауер оголосила про намір зрезиґнувати з посади голови партії. Хто після неї очолить ХДС – одну з найпотужніших партій Європи? Як це вплине на політику ЄУ? Чи варто переживати Україні?
14.02.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.