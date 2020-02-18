Україна висловила Росії вимогу звільнити рибалок.

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку із затриманням російською стороною чотирьох українських рибалок в Азовському морі і передало тимчасовому повіреному у справах РФ вимогу невідкладно звільнити екіпаж, а також риболовецьке судно та весь інвентар.

Про це йдеться у коментарі МЗС України, опублікованому на офіційному сайті відомства.

"Вимагаємо від російської сторони неухильно дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов’язань і міжнародних договорів, стороною яких вона є, і невідкладно надати вичерпну інформацію щодо обставин затримання українського риболовецького судна та чотирьох членів його екіпажу", – закликала українська дипломатія.

В МЗС наголосили: "Українська сторона вчергове підтверджує принципову позицію щодо незмінності закріпленого в Конституції України та міжнародно визнаного статусу Автономної Республіки Крим та м. Севастополь як невід’ємної частини суверенної території України".

Між тим, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив: наразі немає жодних підстав стверджувати, що затримані прикордонниками РФ українці здійснювали в Азовському морі незаконний рибний лов.

З його слів, Україна працює над тим, щоби звільнити рибалок якнайшвидше. Українська сторона певна, що щонайпізніше екпіжа судна мають звільнити через десять діб, по завершенні судового адміністративного арешту, повідомляє аґенція "Інтерфакс-Україна".

Сергій Дейнеко розповів, що росіяни затримали українців на відстані 30 миль від берега. Голова ДПСУ визнав: акваторія Азовського моря визначена як акваторія, в якій здійснюється спільне використання водних ресурсів, тому російські прикордонники мали право зупинити судно, оглянути, перевірити документи.

"Ми маємо лише відео, оприлюднене російською стороною, де власник судна нібито зізнається в тому, що громадяни України не мали при собі документів, які підтверджують їхню особу і які дозволяли б вилов риби. І, відповідно, мали заборонене знаряддя для рибного лову. Але я наголошую, що цю інформацію ми наразі не можемо підтвердити", – зазначив Дейнеко.

Голова Держприкордонслужби України також звернув увагу, що пост технічного спостереження українських прикордонників зафіксував вихід у море маломірного судна. "У нас є підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Ми встановлювали, який саме плавзасіб вийшов, де він може базуватися. Ми вже встановили, що зберігання цього плавального засобу здійснювалося з порушеннями, поза встановленими пунктами базування", – додав він.

Дейнеко зазначив, що своїми діями власник судна порушив постанову Кабінету Міністрів, яка чітко визначає, яким чином і з чийого дозволу здійснюється вихід у море плавального засобу. "Тому власника судна буде притягнено на території України до адміністративної відповідальності, це незначний штраф, у зв'язку з лояльністю нашого законодавства, не більше ніж 170 грн", – зазначив він.