МЗС України обурене закриттям Керченської протоки Росією.

 

Міністерство закордонних справ України висловило обурення закриттям Росією до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн.

 

Про це йдеться у заяві, опублікованій на інтернет-сторінці МЗС.

 

 

"Такі дії Російської Федерації є черговою спробою в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави, оскільки саме Україна наділена правами регулювати судноплавство в цих акваторіях Чорного моря. Також цей крок є грубим порушенням права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права. Згідно з Конвенцією, Російська Федерація не повинна перешкоджати або заважати транзитному проходу через міжнародну протоку до портів в Азовському морі", – обурилися в МЗС.

 

Зовнішньополітичне відомство стривожене тим, що Росія продовжує мілітаризацію реґіону.

 

"На тлі триваючого нарощування своєї військової присутності вздовж кордону з Україною на суходолі, Росія пішла на посилення ескалації в морі. Вона перекидає військові кораблі з Каспійського моря і посилює свій військовий потенціал в Азово-Чорноморському регіоні, а також, попри відсутність правових підстав, вирішила закрити цю акваторію для військових кораблів інших держав, зокрема України. Поведінка російської сторони вказує на відсутність будь-яких намірів з її боку відмовитись від продовження агресії проти України з використанням військових та гібридних методів", – ідеться у заяві.

 

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із діями Російської Федерації та вимагає від Москви негайно скасувати рішення про незаконне закриття акваторій. Михайлівська площа також закликає міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою скасування цього рішення.

 

Між тим, Військово-морські сили ЗСУ повідомили: вночі на 15 квітня на Азовському морі катери Росії влаштували провокацію проти малих броньованих артилерійських катерів України. “Вночі в Азовському морі катери ФСБ РФ вчергове здійснили спробу перешкоджання законним діям катерної групи ВМС ЗС України, які перебувають на бойовому чергуванні. Не зважаючи на провокації та цілеспрямовані дії росіян по обмеженню вільного судноплавства, катерна тактична група ВМС України продовжила виконувати поставлені завдання”, – йдеться в повідомленні.

 

ВМС запевняють, що українські моряки і надалі забезпечуватимуть безпеку України з морського напрямку, у тому числі в Азовському морі, керуючись нормами Міжнародного морського права.

 

Раніше моніторингова група BlaskSeaNews, покликаючись на власні джерела з Азовського моря, інформувала, що п’ять катерів Прикордонної служби ФСБ Російської Федерації здійснювали провокаційні маневри проти трьох українських катерів в Азовському морі вночі на 15 квітня 2021 року. Інцидент трапився за 25 миль від Керченської протоки. Українські МБАКи ескортували комерційні судна.

 

 

 

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