Українські футболісти втратили перемогу над чехами на останніх секундах.

Національна команда україни з футболу не зуміла здобути свою першу перемогу під керівництвом Олександра Петракова – збірна ремісувала в товариському матчі з Чехією 1:1.

Українські футболісти першими відкрили рахунок у грі на "Дусан-Арені" у місті Пльзень – гості вийшли вперед на 27-й хвилині завдяки голові дебютанта команди Віктора Корнієнка.

Втім на третій доданій хвилині матчу, буквально за кілька хвилин до свистка, чехи відігралися після забитого м’яча Матея Видри.

Це третій реміс поспіль для збірної України – перед тим було 2:2 з Казахстаном і 1:1 із Францією.