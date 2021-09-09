В Україні вперше з травня понад три тисячі випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 3663 нові випадки коронавірусної хвороби. Статистика добових захворювань перевищила трьохтисячний поріг уперше з травня (попередній максимум був 22 травня - 4606 випадків.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (379), у Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.

За добу зафіксували 61 летальний випадок.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 306 939 осіб. Померло 54 175 людей.

В Україні стрімко зростає частка тестувань на ковід із позитивним результатом