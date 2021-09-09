Польща відкрила кордони для вакцинованих подорожуючих з України.

 

Польща від сьогодні, 9 вересня, відкрила свої кордони для в’їзду українських туристів без потреби проходження обов’язкового карантину. Але для цього потрібно відповідати певним умовам. Про це повідомив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

 

 

Розпорядження про нові правила в’їзду на територію Республіки Польща видало міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі у середу, 8 вересня.

 

Відповідно до нього, із четверга, 9 вересня, громадян України додали до категорії осіб, яким дозволений в’їзд на територію Польщі, зокрема й з метою туризму. Невакциновані українські туристи мають відбувати 10-денний карантин. Його термін можна скоротити, здавши у сьомий день самоізоляції ПЛР-тест.

 

 

Як розповів на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, від перебування на карантині після перетину українсько-польського кордону звільняються:

 

– вакциновані від Covid-19 препаратами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson&Jonson. Вакцинацію має підтверджувати документ, перекладений англійською або польською мовою;

 

– перехворілі на Covid-19 за умови представлення відповідного документа;

 

– водії та члени екіпажів авіа-, залізничного, судноплавного і автомобільного транспорту, студенти, котрі навчаються у польських вищих навчальних закладах, дипломати, медики, сезонні працівники, спортсмени, тренери, судді, акредитовані журналісти, особи, які мають дозвіл на постійне проживання або карту резидента країни-члена ЄС.

 

Додамо, міжнародний електронний сертифікат про вакцинацію від COVID-19 можна отримати після проходження повного курсу вакцинації в електронному додатку «Дія», а паперовий варіант – у сімейного лікаря.

 

Тим часом прикордонники Карпатського загону з 22 серпня почали перевіряти при в’їзді в Україну дійсність COVID-сертифікатів на електронних пристроях з допомогою програмного забезпечення SafeBorder. Перевірили 2500 сертифікатів, та виявили 37 підроблених документівпро вакцинацію. Найбільше таких порушень зафіксували у пункті перетину кордону «Краківець».

 

 

Нагадаємо, у Польщі кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні з червня почали проводити щеплення від Covid-19 громадян України та інших іноземців з-за меж ЄС, які їдуть на роботу до РП.

 

Фото in-poland.com, radiosvoboda.org, dziennikustaw.gov.pl, facebook.com/zahidnuy.kordon

09.09.2021

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