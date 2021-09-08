Галицькі хроніки COVID-19: 8 вересня.

 

Станом на 09:00 8 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 301 207 хворих на сovid-19. За минулу добу – 316 нових випадків: 157 – на Львівщині (проведено 1286 ПЛР-досліджень), 89 – на Тернопіллі (проведено 1061 ПЛР-дослідження) та 70 – на Івано-Франківщині (проведено 702 ПЛР-дослідження).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано сім летальних випадків від ускладень коронавірусної хвороби: п'ятеро людей померли у Львівській області та двоє  в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,36%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

8 вересня (09:00): 71 998 випадків, 89 нових

 

Тернопіль – 14 осіб

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 15 осіб

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 2 особи

Кременецький район – 1 особа

Лановецький район – 4 особи

Монастириський район – 5 осіб

Підволочиський район – 3 особи

Теребовлянський район – 8 осіб

Тернопільський район – 12 осіб

Чортківський район – 9 осіб

Шумський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

8 вересня (09:00): 140 872 випадки, 157 нових

 

Львів – 53 особи

Бродівський район – 4 особи

Городоцький район – 8 осіб

Дрогобицький район – 3 особи

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 10 осіб

Золочівський район – 1 особа

Кам'янко-Бузький район – 5 осіб

Миколаївський район – 11 осіб

Пустомитівський район – 9 осіб

Радехівський район – 5 осіб

Самбірський район – 9 осіб

Сокальський район – 14 осіб

Старосамбірський район – 10 осіб

Стрийський район – 6 осіб

Турківський район – 6 осіб

Яворівський район – 2 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

8 вересня (09:00): 88 337 випадків, 70 нових

 

Івано-Франківськ – 21 особа

Богородчанський район – 1 особа

Галицький район – 4 особи

Городенківський район – 7 осіб

Долинський район – 2 особи

Калуський район – 4 особи

Коломийський район – 5 осіб

Косівський район – 9 осіб

Надвірнянський район – 1 особа

Рогатинський район – 12 осіб

Снятинський район – 3 особи

Тисменицький район – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

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