Галицькі хроніки COVID-19: 8 вересня.

Станом на 09:00 8 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 301 207 хворих на сovid-19. За минулу добу – 316 нових випадків: 157 – на Львівщині (проведено 1286 ПЛР-досліджень), 89 – на Тернопіллі (проведено 1061 ПЛР-дослідження) та 70 – на Івано-Франківщині (проведено 702 ПЛР-дослідження).
Минулої доби в Галичині зафіксовано сім летальних випадків від ускладень коронавірусної хвороби: п'ятеро людей померли у Львівській області та двоє в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,36%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 вересня (09:00): 71 998 випадків, 89 нових
Тернопіль – 14 осіб
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 15 осіб
Збаразький район – 4 особи
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 2 особи
Кременецький район – 1 особа
Лановецький район – 4 особи
Монастириський район – 5 осіб
Підволочиський район – 3 особи
Теребовлянський район – 8 осіб
Тернопільський район – 12 осіб
Чортківський район – 9 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 вересня (09:00): 140 872 випадки, 157 нових
Львів – 53 особи
Бродівський район – 4 особи
Городоцький район – 8 осіб
Дрогобицький район – 3 особи
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 10 осіб
Золочівський район – 1 особа
Кам'янко-Бузький район – 5 осіб
Миколаївський район – 11 осіб
Пустомитівський район – 9 осіб
Радехівський район – 5 осіб
Самбірський район – 9 осіб
Сокальський район – 14 осіб
Старосамбірський район – 10 осіб
Стрийський район – 6 осіб
Турківський район – 6 осіб
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 вересня (09:00): 88 337 випадків, 70 нових
Івано-Франківськ – 21 особа
Богородчанський район – 1 особа
Галицький район – 4 особи
Городенківський район – 7 осіб
Долинський район – 2 особи
Калуський район – 4 особи
Коломийський район – 5 осіб
Косівський район – 9 осіб
Надвірнянський район – 1 особа
Рогатинський район – 12 осіб
Снятинський район – 3 особи
Тисменицький район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
08.09.2021