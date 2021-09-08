МОЗ планує передбачити для вакцинованих полегшу під час карантину.

 

Міністр охорони здоров'я України Олег Ляшко заявив, що більшість протиепідемічних обмежень у "жовтих" та "червоних" зонах не застосовуватимуть до тих, хто пройшов вакцинацію від COVID-19.

 

 

Про це Ляшко сказав під час засідання уряду у середу, передає УНІАН.

 

З його слів, епідемічна ситуація в Україні прогнозовано погіршується, проте наразі не є критичною.

 

"Ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованого населення проти COVID-19 до звичного. Тому цього тижня ми почали працювати над змінами до карантинних норм, аби дотримуватися балансу між захистом населення від коронавірусу до його благополуччя. Зокрема, передбачаємо, що більшість обмежень, передбачених у "жовтому" та "червоному" рівнях епідемічної небезпеки, не застосовуватимуть у випадку, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі цих закладів різних сфер економіки. При цьому для "жовтого" рівня достатньо однієї дози вакцини, а вже для "червоного" потрібно буде повний курс щеплень", – заявив Ляшко.

 

Він пояснив, що робота закладів освіти у "жовтому" рівні не буде обмежуватися за умови 80% вакцинованих хоча б однією дозою.

 

Кабінет Міністрів планує скликати засідання комісії з питань техногенної та екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій через погіршення епідемічної ситуації.

 

"Задля уникнення жорстких локдаунів або "червоних" зон ми маємо діяти на випередження. Ми повертаємося в режим роботи регулярних засідань комісії ТЕБ та НС – з питань техногенної і екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Вже найближчими днями відбудеться засідання, де буде розглядатися питання про встановлення "жовтого" рівня епідемічної безпеки по всій країні", – сказав Шмигаль.

 

 

Нагадаємо, введення "жовтої" зони означатиме: заборону на організацію та відвідування будь-яких заходів, де на 1 людину виділяється менш як 4 квадратні метри вільного простору; заборону на заповнення кінозалів та театрів більш ніж на 50%; заборону на проведення тренувань у фітнес-центрах і тренажерних залах, де на одну людину виділяється менш як 10 квадратних метрів вільного простору; заборону на перевезення пасажирів у громадському транспорті стоячи – дозволено лише на сидячих місцях.

 

 

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