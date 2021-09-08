В Україні зробили 10 мільйонів щеплень від COVID-19.

В Україні від початку кампанії з вакцинації зроблено понад 10 мільйонів щеплень від COVID-19.

Про це у середу повідомило Міністерство охорони здоров'я.

По одній дозі в Україні щеплено 5 666 017 людей. При тім дві дози отримали і таким чином завершили імунізацію 4 407 024 людини. Загалом проведено 10 073 041 щеплення.

Зокрема, минулої доби вакцинували 149 618 осіб: першу дозу отримала 47 221 людина, а другу – 102 397.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував: "Ми вийшли на 3,5 мільйона щеплень на місяць, які ще у травні виглядали нереальними, як і доступ до вакцини усіх охочих. Але завдяки роботі наших медичних працівників у нас ще є ресурс для зростання, головне тепер ваше бажання прийти до пункту щеплення".

Першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 74% медичних працівників, двома дозами щепилися 57%.

Також першою дозою вакциновано понад 40% працівників сфери освіти, дві дози отримали 30%.