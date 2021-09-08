В Україні найвища кількість захворювань на ковід за сто діб.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2772 нові випадки коронавірусної хвороби. Це максимальна кількість захворювань, починаючи із 29 травня (тоді виявили 3096 недужих).

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

 

За добу найбільшу кількість випадків ковіду виявили в Києві (348), у Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.

 

Найбільша кількість активних захворювань на COVID-19 – у Києві (5293), в Одеській (3095), Харківській (2983), Чернівецькій (2203), Львівській (2054), Дніпропетровській (1959) областях.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 303 276 осіб. Померло 54 114 людей.

 

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