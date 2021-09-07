Галицькі хроніки COVID-19: 7 вересня.

Станом на 09:00 7 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 300 891 хворого на сovid-19. За минулу добу – 301 новий випадок: 165 – на Львівщині (проведено 947 ПЛР-досліджень), 78 – на Тернопіллі (проведено 694 ПЛР-дослідження) та 58 – на Івано-Франківщині (проведено 559 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано три летальні випадки від ускладень коронавірусної хвороби: двоє людей померло у Тернопільській області та одна – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,36%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 вересня (09:00): 71 909 випадків, 78 нових
Тернопіль – 29 осіб
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 8 осіб
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 4 особи
Заліщицький район – 16 осіб
Кременецький район – 3 особи
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 8 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 вересня (09:00): 140 715 випадків, 165 нових
Львів – 34 особи
Бродівський район – 7 осіб
Городоцький район – 15 осіб
Дрогобицький район – 23 особи
Жидачівський район – 4 особи
Жовківський район – 8 осіб
Золочівський район – 5 осіб
Кам'янко-Бузький район – 6 осіб
Миколаївський район – 7 осіб
Перемишлянський район – 9 осіб
Пустомитівський район – 9 осіб
Радехівський район – 5 осіб
Самбірський район – 13 осіб
Сокальський район – 2 особи
Старосамбірський район – 7 осіб
Стрийський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 вересня (09:00): 88 267 випадків, 58 нових
Івано-Франківськ – 6 осіб
Городенківський район – 1 особа
Долинський район – 3 особи
Калуський район – 6 осіб
Коломийський район – 7 осіб
Косівський район – 9 осіб
Надвірнянський район – 5 осіб
Снятинський район – 5 осіб
Рогатинський район – 10 осіб
Тисменицький район – 6 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
07.09.2021