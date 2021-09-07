Галицькі хроніки COVID-19: 7 вересня.

Станом на 09:00 7 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 300 891 хворого на сovid-19. За минулу добу – 301 новий випадок: 165 – на Львівщині (проведено 947 ПЛР-досліджень), 78 – на Тернопіллі (проведено 694 ПЛР-дослідження) та 58 – на Івано-Франківщині (проведено 559 ПЛР-досліджень).

Минулої доби в Галичині зафіксовано три летальні випадки від ускладень коронавірусної хвороби: двоє людей померло у Тернопільській області та одна – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,36%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 вересня (09:00): 71 909 випадків, 78 нових

Тернопіль – 29 осіб

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 8 осіб

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 16 осіб

Кременецький район – 3 особи

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 8 осіб

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 вересня (09:00): 140 715 випадків, 165 нових

Львів – 34 особи

Бродівський район – 7 осіб

Городоцький район – 15 осіб

Дрогобицький район – 23 особи

Жидачівський район – 4 особи

Жовківський район – 8 осіб

Золочівський район – 5 осіб

Кам'янко-Бузький район – 6 осіб

Миколаївський район – 7 осіб

Перемишлянський район – 9 осіб

Пустомитівський район – 9 осіб

Радехівський район – 5 осіб

Самбірський район – 13 осіб

Сокальський район – 2 особи

Старосамбірський район – 7 осіб

Стрийський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 вересня (09:00): 88 267 випадків, 58 нових

Івано-Франківськ – 6 осіб

Городенківський район – 1 особа

Долинський район – 3 особи

Калуський район – 6 осіб

Коломийський район – 7 осіб

Косівський район – 9 осіб

Надвірнянський район – 5 осіб

Снятинський район – 5 осіб

Рогатинський район – 10 осіб

Тисменицький район – 6 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.