Львівщина друга за кількістю добових випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2197 нових випадків коронавірусної хвороби.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.

За добу найбільшу кількість випадків зареєстрували в Києві (304), у Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.

За вчора зафіксували 53 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 300 504 особи.

Померло 54 054 людини.

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)