Львівщина друга за кількістю добових випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2197 нових випадків коронавірусної хвороби.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.

 

За добу найбільшу кількість випадків зареєстрували в Києві (304), у Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.

 

За вчора зафіксували 53 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 300 504 особи.

 

Померло 54 054 людини.

 

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

 

07.09.2021

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