Галицькі хроніки COVID-19: 6 вересня.

Станом на 09:00 6 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 300 590 хворих на сovid-19. За минулу добу – 146 нових випадків: 56 – на Львівщині (проведено 915 ПЛР-досліджень), 61 – на Тернопіллі (проведено 420 ПЛР-досліджень) та 29 – на Івано-Франківщині (проведено 465 ПЛР-досліджень).

Минулої доби в Галичині зафіксовано два летальні випадки від ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла у Тернопільській області та одна – у Львівській області. Смертність соvid-19 в Галичині становить 2,36%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 вересня (09:00): 71 831 випадок, 61 новий

Тернопіль – 19 осіб

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 4 особи

Гусятинський район – 5 осіб

Заліщицький район – 3 особи

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 3 особи

Підгаєцький район – 6 осіб

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 2 особи

Чортківський район – 6 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 вересня (09:00): 140 550 випадків, 56 нових

Львів – 19 осіб

Бродівський район – 1 особа

Дрогобицький район – 4 особи

Мостиський район – 16 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 10 осіб

Старосамбірський район – 4 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 вересня (09:00): 88 209 випадків, 29 нових

(за даними Івано-Франківаського ОЦКПХ МОЗ України – 28 нових випадків)

Івано-Франківськ – 3 особи

Городенківський район – 3 особи

Косівський район – 1 особа

Надвірнянський район – 5 осіб

Снятинський район – 11 осіб

Рогатинський район – 5 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.