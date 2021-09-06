Галицькі хроніки COVID-19: 6 вересня.

 

Станом на 09:00 6 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 300 590 хворих на сovid-19. За минулу добу – 146 нових випадків: 56 – на Львівщині (проведено 915 ПЛР-досліджень), 61 – на Тернопіллі (проведено 420 ПЛР-досліджень) та 29 – на Івано-Франківщині (проведено 465 ПЛР-досліджень).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано два летальні випадки від ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла у Тернопільській області та одна – у  Львівській області. Смертність соvid-19 в Галичині становить 2,36%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 вересня (09:00): 71 831 випадок, 61 новий

 

Тернопіль  – 19 осіб

Бережанський район  – 2 особи

Борщівський район  – 2 особи

Бучацький район  – 4 особи

Гусятинський район  – 5 осіб

Заліщицький район  – 3 особи

Зборівський район  – 5 осіб

Козівський район  – 3 особи

Підгаєцький район  – 6 осіб

Теребовлянський район  – 4 особи

Тернопільський район  – 2 особи

Чортківський район  – 6 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 вересня (09:00): 140 550 випадків, 56 нових

 

Львів – 19 осіб

Бродівський район – 1 особа

Дрогобицький район – 4 особи

Мостиський район – 16 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 10 осіб

Старосамбірський район – 4 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 вересня (09:00): 88 209 випадків, 29 нових

 

(за даними Івано-Франківаського ОЦКПХ МОЗ України – 28 нових випадків)

Івано-Франківськ – 3 особи

Городенківський район – 3 особи

Косівський район – 1 особа

Надвірнянський район – 5 осіб

Снятинський район – 11 осіб

Рогатинський район – 5 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

06.09.2021

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