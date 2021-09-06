Галицькі хроніки COVID-19: 6 вересня.

Станом на 09:00 6 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 300 590 хворих на сovid-19. За минулу добу – 146 нових випадків: 56 – на Львівщині (проведено 915 ПЛР-досліджень), 61 – на Тернопіллі (проведено 420 ПЛР-досліджень) та 29 – на Івано-Франківщині (проведено 465 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано два летальні випадки від ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла у Тернопільській області та одна – у Львівській області. Смертність соvid-19 в Галичині становить 2,36%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 вересня (09:00): 71 831 випадок, 61 новий
Тернопіль – 19 осіб
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 4 особи
Гусятинський район – 5 осіб
Заліщицький район – 3 особи
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 3 особи
Підгаєцький район – 6 осіб
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 2 особи
Чортківський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 вересня (09:00): 140 550 випадків, 56 нових
Львів – 19 осіб
Бродівський район – 1 особа
Дрогобицький район – 4 особи
Мостиський район – 16 осіб
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 10 осіб
Старосамбірський район – 4 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 вересня (09:00): 88 209 випадків, 29 нових
(за даними Івано-Франківаського ОЦКПХ МОЗ України – 28 нових випадків)
Івано-Франківськ – 3 особи
Городенківський район – 3 особи
Косівський район – 1 особа
Надвірнянський район – 5 осіб
Снятинський район – 11 осіб
Рогатинський район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
06.09.2021