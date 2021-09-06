Німеччина звинуватила Росію в кібератаках напередодні виборів до Бундестаґу.

МЗС ФРН закликало російську сторону «негайно покласти край цій неприйнятній гакерській діяльності».

Влада Німеччини заявила, що перед запланованими на 26 вересня виборами до Бундестаґу спостерігається активність гакерів, за якими стоять російські спецслужби. Про це повідомило німецьке ділове видання Handelsblatt.

«У Німеччині напередодні виборів чиняться, в тому числі за допомогою фішинґових електронних послань, спроби отримати доступ до персональних даних – перш за все депутатів Бундестаґу і ляндтаґів. Ці атаки можуть в світлі виборів служити підготовчими діями до проведення операцій, таких як кампанії з дезінформації», – зазначила в понеділок, шостого вересня, на брифінгу речниця німецького зовнішньополітичного відомства Андреа Зассе (Andrea Sasse). Вона зазначила, що за кібернападами, за даними влади ФРН, стоїть угрупування Ghostwriter.

«Уряд Німеччини диспонує надійними відомостями, на підставі яких можна зробити висновок про те, що за діяльністю Ghostwriter стоїть російська держава, а конкретно ГРУ. Федеральний уряд вважає ці неприйнятні дії загрозою безпеці федеративної республіки і демократичному процесу волевиявлення громадян, а також важким тягарем для двосторонніх відносин. Берлін наполегливо закликає російський уряд негайно покласти край цій неприйнятній гакерській діяльності», – наголосила Зассе.

За її словами, Берлін безпосередньо висловлював цю вимогу російській владі. Востаннє це відбулося в рамках засідання Німецько-російської робочої групи високого рівня з питань політики безпеки, яка відбулася 2-3 вересня.

Німецькі спецслужби вже кілька років відслідковують роботу гакерів, що оперують під назвою Ghostwriter. За словами Зассе, Ghostwriter комбінує звичайні кібератаки з операціями з дезінформації та чинення впливу. А з деяких пір в Берліні стали зауважувати посилену орієнтацію таких дій на Німеччину.