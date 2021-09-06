МОЗ готується оголосити в Україні "жовту" зону.

 

У Міністерстві охорони здоров'я заявили про погіршення ситуації з поширенням COVID-19. Найближчим часом "зелену" епідеміологічну зону замінять на "жовту".

 

 

Про це сказав головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю телеканалу "1+1".

 

"Найближчим часом Україна вийде із "зеленої" зони. Ми будемо вимушені запровадити "жовту", де, наприклад, будуть більш жорсткі обмеження щодо відвідування масових заходів або спортзалів", - заявив він.

 

Перехід до "жовтої" зони Кузін назвав "умовною тривогою щодо того, що кількість потенційних нових випадків буде зростати найближчим часом".

 

Зі слів санлікаря, наразі МОЗ не визначав порогу з кількості добових випадків ковіду, при котрому в Україні запровадять локдавн. "Але якщо ми говоритимемо про "червоний" рівень небезпеки, то він буде не раніше листопада", - зазначив Кузін.

 

06.09.2021

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