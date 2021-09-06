У Полтаві дівчина підстрелила двох учителів із арбалета.

У Полтаві дівчина вчинила напад на вчителів школи №11 із арбалетом. Двоє викладачів отримали поранення.

Як повідомив начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Полтавській області Юрій Сулаєв, напад відбувся о 10:00.

"Вчителі отримали травми різного ступеня, але загрози їхньому життю немає. В однієї жінки травмовано руку, у іншої – тулуб. Їм надана медична допомога", - розповів Сулаєв у коментарі УНІАН.

Нападниця - місцева мешканка, 2002 року народження. Її затримали. Дівчину звинувачують за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Власниця арбалета повідомила, що навчалася в цій школі до 4-го класу. Зброю вона придбала в магазині.

"Причину свого вчинку пояснити не може: то каже, що хотіла залякати, то – мало не вбити", - зазначили в поліції і додали, що у дівчини порізані руки і шия.

У соцмережах учні школи повідомляють, що дівчина під час скоєння злочину курила цигарку. "Зайшла в перший кабінет і вистрілила в спину вчительці. Далі вона заходила в кожен клас, який їй попадався, і стріляла", - зазначають користувачі соцмереж.

Поранення в спину отримала вчителька української мови та зарубіжної літератури, а заступник директора навчального закладу – в руку. Арбалет у нападниці забрав 14-річний учень 9-го класу. Дівчина не чинила опору.