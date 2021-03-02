У Долині збережуть реабілітаційний центр, що діяв у дитячому «Теплому домі».

У Долині готуються виконати рішення Івано-Франківської обласної ради від 19 лютого про ліквідацію Центру соціальної підтримки дітей та сімей «Теплий дім», у якому перебуває 55 дітей. Депутати схвалили рішення, посилаючись на виконання реформи, попри заклики працівників та батьків зберегти установу. Міський голова Долини Іван Дирів запевнив, що громада готова зберегти реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю, що діяв у «Теплому домі».

Фото https://kurs.if.ua

Рішення про ліквідацію закладу прийнято Івано-Франківською обласною радою 19 лютого 2021 року. «За» проголосували депутати «Свободи», «За майбутнє», «Батьківщини» і «Слуги народу».

Начальник служби у справах дітей Івано-Франківської ОДА Іван Ковалик розповів, що припинити роботу центру потрібно, бо він потребує великого фінансування. За його словами, на утримання «Теплого дому» з бюджету виділяли 15–18 мільйонів гривень, натомість на інші схожі заклади – 6–8 мільйонів.

«Плануємо дітей відправити до схожого закладу в Тлумачі, бо в Долинському немає відповідних спальних місць, а робити перебудову потрібні ще гроші. Мати два однакові заклади в області немає сенсу», – зазначав він під час обговорення питання на засіданні профільної комісії та на сесії.

Тим часом перший заступник голови обласної ради Василь Гладій уточняв, що заклад ліквідовують не через гроші, а через реформу, яку впроваджують в Україні з 2017 року.

«Про що йде мова? Раніше дітей забирали з сімей в інтернати, а тепер все навпаки – дитина має бути у сім’ї. У нас два таких обласних заклади, а в жодних інших областях немає таких закладів. Тепер є будинки сімейного типу чи патронатні сім’ї. Ми маємо все зробити, аби діти були в сім’ї», – зазначив Василь Гладій.

Формальне виконання реформи може призвести до того, що 31 дитину з числа сиріт і позбавлених батьківського піклування, зокрема 8 дітей з інвалідністю, переселять за 100 кілометрів у дитбудинок в Тлумачі. Діти ризикують пройти складний процес соціалізації на новому місці. Частині дітей доведеться змінити школи, частина буде позбавлена реабілітаційної підтримки, яку отримувала у «Теплому домі».

У день сесії 25 батьків вихованців закладу зібралися під обласним адмінбудинком в Івано-Франківську на протест. Вони просили не закривати «Теплий дім».

У своєму зверненні батьки дітей з інвалідністю наголошували, що у закладі працює денний стаціонар для дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами, який надає якісні корекційно-розвиткові послуги. Дітям повертають розвиток мовлення, повноцінні рухи. Допомогу тут отримує 15 дітей, у реєстраційній черзі до закладу – ще понад 30.

Фото https://kurs.if.ua

Міський голова Долини Іван Дирів заявив про готовність міської ради прийняти майновий комплекс у власність громади та створити у ньому реабілітаціний центр.

«Зараз хочу сказати, заявляв це я навіть ще напередодні сесії обласної ради, – у будь-якому випадку ми однозначно за те, щоб заклад для дітей у Долині був і точно був! Ми обов’язково збережемо його для дітей та малечі з особливими потребами», – зазначив він і додав, що 3 березня відбудеться перше засідання ліквідаціної комісії.

Фото www.facebook.com/volodymyr.viatrovych

Тим часом народні депутати «Європеської солідарності», чиї колеги не голосували за згадуване рішення в Івано-Франківській облраді, підготували депутатське звернення до міністрів соціальної політики та освіти, уповноважених з прав людини та дитини з вимогою створити міжвідомчу виїздну комісію з вивчення питання ліквідації «Теплого дому». Також просять розглянути питання про державне співфінансування дитячого будинку, а до вирішення питання залишити в області два центри, визначивши Долинський як базовий для роботи з дітьми-сиротами, повідомив народний депутат Володимир Вятрович у дописі на своїй facebook-сторінці.