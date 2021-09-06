МВС: Міського голову Кривого Рогу перед суїцидом викрили на зловживаннях.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що основною версією слідства у справі про загибель міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова є самогубство. Аудит бюджету міста встановив серйозні зловживання.

Про це Монастирський сказав у інтерв'ю аґенції "Інтерфакс-Україна".

"Смерть мера, як і будь-якого чиновника такого рівня, – це завжди шлях до політизації, хоч би як хотіли цього уникнути. Особливо на місцевому рівні, де відбуватиметься зміна еліт через це", – сказав керівник МВС.

З його слів, інформацію щодо причин смерті Павлова поліція дасть найближчим часом.

"Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство. Проте є зовнішні фактори, які вже встановлено: відбувалася низка масштабних перевірок, аудит бюджету міста, і було виявлено серйозні зловживання", – розповів Монастирський.

Міністр додав: "Це один із тих моментів, коли відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи. У цьому разі – мер".

Міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим на порозі його будинку 15 серпня. Слідство розглядає три основні версії події – убивство, самогубство, а також необережне поводження зі зброєю.