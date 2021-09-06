У Львові передали до суду справу про зникнення стародруків.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно завідувачки відділу Музею мистецтва староукраїнської книги ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького, звідки зникли стародруки XVI-XVII століть, зокрема «Апостол» Івана Федоровича. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За інформацією прокуратури, її обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

«За даними слідства встановлено, що службовиця не забезпечила збереження ввірених їй матеріальних цінностей, що призвело до втрати ряду музейних предметів (книжок), які мають велику історичну цінність та є надбанням культурної спадщини. – повідомили у прокуратурі – Зокрема, було втрачено «Апостол» І. Федоровича 1574 року видання, «Євангеліє» Святодухівського братства 1575 року видання, «Ключ розуміння» Йоаникія Ґалятовського 1665 року видання».

Матеріальну шкоду, завдану державі таким службовим недбальством, оцінюються у понад 8,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, справу про зникнення стародруків розслідували ще з 2017 року. Тоді новопризначений директор галереї Тарас Возняк заявив про рекордну крадіжку стародруків із музею – понад 400 музейних предметів, частина з яких була підмінена. Серед втрачених стародруків, зокрема, «Апостол» 1574 року Івана Федоровича та Євангеліє 1600 року.

Про підозру за ч.2 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) тодішній завідувачці відділу Музею мистецтва староукраїнської книги повідомили 29 липня 2021 року.

4 серпня слідчий суддя Личаківського районного суду Львова наклав арешт на квартиру підозрюваної. Із ухвали судді Сергія Гирича від 4 серпня 2021 року випливає, що збитки Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького оцінюють в 5,82 мільйона гривень через втрату власне книг оцінюють у 5,82 мільйона гривень.

Відомо також, що у межах досудового розслідування представник музею подав цивільний позов до підозрюваної на понад 5,8 мільйона гривень. Арешт на квартиру наклали через цей позов «з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення».