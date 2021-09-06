У Львові передали до суду справу про зникнення стародруків.

 

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно завідувачки відділу Музею мистецтва староукраїнської книги ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького, звідки зникли стародруки XVI-XVII століть, зокрема «Апостол» Івана Федоровича. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

 

 

За інформацією прокуратури, її обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

 

«За даними слідства встановлено, що службовиця не забезпечила збереження ввірених їй матеріальних цінностей, що призвело до втрати ряду музейних предметів (книжок), які мають велику історичну цінність та є надбанням культурної спадщини. – повідомили у прокуратурі – Зокрема, було втрачено «Апостол» І. Федоровича 1574 року видання, «Євангеліє» Святодухівського братства 1575 року видання, «Ключ розуміння» Йоаникія Ґалятовського 1665 року видання».

 

Матеріальну шкоду, завдану державі таким службовим недбальством, оцінюються у понад 8,5 мільйона гривень.

 

Нагадаємо, справу про зникнення стародруків розслідували ще з 2017 року. Тоді новопризначений директор галереї Тарас Возняк заявив про рекордну крадіжку стародруків із музею – понад 400 музейних предметів, частина з яких була підмінена. Серед втрачених стародруків, зокрема, «Апостол» 1574 року Івана Федоровича та Євангеліє 1600 року.

 

Про підозру за ч.2 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) тодішній завідувачці відділу Музею мистецтва староукраїнської книги повідомили 29 липня 2021 року.

 

 

4 серпня слідчий суддя Личаківського районного суду Львова наклав арешт на квартиру підозрюваної. Із ухвали судді Сергія Гирича від 4 серпня 2021 року випливає, що збитки Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького оцінюють в 5,82 мільйона гривень через втрату власне книг оцінюють у 5,82 мільйона гривень.

 

Відомо також, що у межах досудового розслідування представник музею подав цивільний позов до підозрюваної на понад 5,8 мільйона гривень. Арешт на квартиру наклали через цей позов «з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення».

06.09.2021

До теми

Поширити
Збруч
Коли «майндфулнес» шкодить
Александер Бурґойн, Девід Гембрік
«Майндфулнес» («усвідомленість» – це практика цілеспрямованого фокусування уваги на теперішньому моменті. Але бувають ситуації, коли вона не лише не допомагає, але й відверто шкодить.
06.09.21 | | Наука
Універсальне рівняння форми яйця
Дослідники відкрили універсальну математичну формулу, за допомогою якої можна описати будь-яке пташине яйце.
05.09.21 | | Наука
Бортнянський у Львівській опері
Сучасна прем’єра опер "Сокіл" і "Алкід", присвячена 270-річчю Дмитра Бортнянського, уперше представить класичну спадщину української музики, що залишалася невідомою для широкого кола слухачів.
04.09.21 | | Штука
«Абсолют рівноваги» Петра Антипа
Богдан Мисюга
Нові скульптури Антипа —  про рівновагу: в стосунках, у балансі з природою, у відносинах з Богом. Кожна  композиція усе ближче до космогонічних категорій: перерозподіл мас і їх форма  — майже математична формула співвідношень.
03.09.21 | | Штука
Чайна безцеремонність
Назарій Заноз
Сакралізація буденних ритуалів споживання дозволяє смаку улюбленого напою розкритися сильніше й перетворити щось звичайне на празник тіла та духу
03.09.21 | | Дискурси
Шанс на повернення соціал-демократичної Німеччини
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Чи стане наступним німецьким канцлером соціал-демократ Олаф Шольц? Щонайменше його політична сила впевнено йде до перемоги на виборах до Бундестаґу.
03.09.21 | | У світі
Ефект Люцифера
Олексій Паляничка
Страшною у фільмі «Погані дороги» є правда, яка набуває матеріальної форми не десь далеко, а в країні, у якій живемо. У фокусі фільму не стільки війна, скільки сама людина в умовах війни, її темний бік.
02.09.21 | | Штука
Суд з лексиконами
Кость Присяжний
Нині минають шості роковини, як відійшов у засвіти Кость Присяжний. В день пам'яті нагадуємо одну з його бувальщин: про незвичний суд над гуцулом, який назвав крамаря євреєм
02.09.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.