У Львові запустили онлайн ресурс із оцифрованими стародруками Нацмузею.

Мінея, Почаїв, друкарня Лаври, 1761 р.

У Львові створили депозитарій кириличних стародруків Національного музею зі 120 джерел - від перших кириличних стародруків XV ст. і до літургійних видань Шептицького.

"У Львові завершили створення онлайн ресурсу із оцифрованими стародруками Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Мова про депозитарій кириличних стародруків Національного музею у Львові, куди включили найбільш цінні джерела з цієї збірки: Ірмолої, Требники, Служебники, Тріоді, Октоїхи і Антологіони (Мінеї), а також збірники святоотцівських текстів, проповідей, літургійні Устави і Типікони. Йдеться про видання XV — поч. XX ст.", - повідомила релігійно-інформаційна служба України.

Як розповів ініціатор і керівник проєкту Тарас Тимо, ця ініціатива з оцифрування і розміщення у вільному доступі в інтернеті частини колекції стародруків згаданого музею розпочалася влітку 2023 року за підтримки міжнародної фундації Аліф. Мета проєкту полягала у створенні невеликого, але практичного ресурсу для науковців і студентів, зацікавлених українською церковною традицією, зокрема, літургійною книгою.

"На сьогодні на цьому репозитарії доступно біля 120 джерел, від перших кириличних стародруків XV ст. і до літургійних видань митрополита Андрея Шептицького початку XX ст., - каже Тарас Тимо. - Найстарше джерело – "Місяцеслов", надрукований у Кракові в друкарні Ш Фіоля 1491 р. Її вважають першою у світі друкарнею, що у 1490-их рр. видавала книги кирилицею. Інші джерела походять із друкарень Львова, Почаєва, Унева, Перемишля та інших центрів кириличного книгодрукування XVI-XVIII ст."

Требник, Львів, друкарня Арсенія Желіборського, 1645 р.

Потрапити на цей ресурс можна зі стартової сторінки www.starodruk.site або ж через сайт бібліотеки Українського католицького університету.