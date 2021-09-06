Таліби заявили про захоплення Панджшеру та завершення війни в Афганістані.

Представники руху опору звинувачують талібів у брехні й запевняють, що продовжують контролювати Панджшер.

У понеділок, шостого вересня, таліби заявили, що воєнні дії на території Афганістану можна вважати завершеними, їм нібито вдалося встановити повний контроль над не підконтрольною раніше північною провінцією Панджшер. «Вчора ввечері і сьогодні вранці над Панджшером був встановлений повний контроль. Таким чином, війна в Афганістані закінчена. Для неї більше немає ніяких виправдань. Прийшов час облаштовувати нашу країну», – сказав речник руху «Талібан» Забіхула Муджахід на прес-конференції, яку в прямому ефірі транслює афганський телеканал Ariana News.

За його словами, велика кількість функціонерів з поваленого уряду Афганістану, які втекли раніше в бунтівну провінцію, вже покинули її і подалися за кордон. «Панджшер – частина нашого народу, до того ж як мирні жителі, так і його бійці. Ми разом будуватимемо спільне майбутнє Афганістану», – резюмував Муджахід.

Тим часом представники Фронту національного опору (NRF) спростували твердження талібів, назвавши їх «помилковими». Вони запевнили, що їхні вояки присутні на всіх стратегічних позиціях в долині Панджшер і готові продовжити бойові дії. «Ми запевняємо народ Афганістану, що боротьба проти "Талібану" і їхніх спільників триватиме доти, допоки не переможе справедливість і свобода», ­ – наголошується у заяві захисників Панджшерської долини, опублікованій в Twitter.

Інформаційна аґенція dpa з покликом на кілька джерел з NRF повідомила, що в ніч на шосте вересня під час бойових дій загинув представник командування Фронту національного опору Фахім Дашти. Своєю чергою, видання Afghanistan Urdu з покликом на джерела пише про загибель в ході боїв низки впливових командирів з обох боків, в тому числі відповідального за операцію в Панджшері командира талібів Карі Фасіхуддіна.

Нагадаємо, що таліби ще третього вересня заявляли про встановлення контролю над провінцією Панджшер. Згодом з’ясувалося, що заява не відповідає дійсності.