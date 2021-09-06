Пам'ятник дружби між Києвом і Москвою знесли аж на сьомий рік війни.

 

Пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви, який стояв у сквері на вулиці Маршала Якубовського, демонтували.

 

 

Про це повідомила депутатка Київської міської ради Аліна Михайлова.

 

"Цього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога. Наразі пам’ятник зберігається в Голосіївській РДА та має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму", – прокоментувала Михайлова.

 

Київрада постановила демонтувати геополітичну химеру 8 липня, через сім років після початку російської збройної агресії проти України.

 

Пам’ятник на честь дружби Києва та Москви встановили у серпні 2001 року, за президентури Леоніда Кучми і мерства Олександра Омельченка. Тоді Голосіївський район іще називався Московським.

 

06.09.2021

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