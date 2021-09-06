Офіційно: За час пандемії в Україні померло 54 тисячі людей.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 18 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загальна кількість летальних випадків за весь час пандемії сягнула 54 001.

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

За час пандемії найбільше людей померло в Києві (5288), у Дніпропетровській (4699), Львівській (3731), Харківській (3710) та Одеській (3089) областях.

Додамо, що у часи пандемії в Україні значно зросла надлишкова смертність. Вона відповідає кількості офіційно підтверджених ковідних летальних випадків – реальне число померлих від COVID-19 і його впливу є двічі вищим.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 773 нові випадки коронавірусної хвороби.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Найбільше захворювань зареєстрували в Києві (93), у Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61) та Львівській (56) областях.

Загалом за час пандемії в Україні занедужало 2 298 307 людей.