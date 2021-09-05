Галицькі хроніки COVID-19: 5 вересня.

Станом на 09:00 5 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 300 444 хворих на сovid-19. За минулу добу – 149 нових випадків: 60 – на Львівщині (проведено 820 ПЛР-досліджень), 54 – на Тернопіллі та 35 – на Івано-Франківщині (проведено 552 ПЛР-дослідження).

За минулу добу в Галичині зафіксовано три летальні випадки від ускладень коронавірусної хвороби: двоє людей померло в Тернопільській області й одна людина померла в Івано-Франківській області. Смертність соvid-19 в Галичині становить 2,36%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 вересня (09:00): 71 770 випадків, 54 нових

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 вересня (09:00): 140 494 випадки, 60 нових

Львів – 25 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 вересня (09:00): 88 180 випадків, 35 нових

Івано-Франківськ – 1 особа

Богородчанський район – 3 особи

Верховинський район – 4 особи

Галицький район – 1 особа

Долинський район – 1 особа

Калуський район – 6 осіб

Коломийський район – 15 осіб

Косівський район – 4 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.