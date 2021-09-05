Харківщина випередила Київ за кількістю добових випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1379 нових випадків коронавірусної хвороби. За день шпиталізували 899 осіб.

 

 

Це випливає із даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я. 

 

Найбільшу кількість захворювань зареєстрували на Харківщині (144), у Києві (141), у Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.

 

Упродовж доби зареєстрували 17 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 297 534 особи. Померло 53 983 людей.

 

05.09.2021

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