Галицькі хроніки COVID-19: 4 вересня.

Станом на 09:00 4 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 300 295 хворих на сovid-19. За минулу добу – 307 нових випадків: 183 – на Львівщині (проведено 1109 ПЛР-досліджень), 52 – на Тернопіллі та 72 – на Івано-Франківщині (проведено 651 ПЛР-дослідження).

За минулу добу в Галичині зафіксовано чотири летальні випадки від ускладень коронавірусної хвороби: троє людей померло в Тернопільській області і одна людина померла в Івано-Франківській області. Смертність соvid-19 в Галичині становить 2,36%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 вересня (09:00): 71 716 випадків, 52 нових

Тернопіль – 13 осіб

Бережанський район – 1 особа

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 6 осіб

Збаразький район – 1 особа

Козівський район – 2 особи

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 1 особа

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 11 осіб

Тернопільський район – 4 особи

Чортківський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 вересня (09:00): 140 434 випадки, 183 нових

Львів – 53 особи

Бродівський район – 5 осіб

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 7 осіб

Дрогобицький район – 23 особи

Жидачівський район – 5 осіб

Жовківський район – 13 осіб

Кам'янко-Бузький район – 7 осіб

Миколаївський район – 4 особи

Пустомитівський район – 11 осіб

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 11 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 12 осіб

Старосамбірський район – 6 осіб

Стрийський район – 14 осіб

Турківський район – 4 особи

Яворівський район – 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 вересня (09:00): 88 145 випадків, 72 нових

Івано-Франківськ – 17 осіб

Богородчанський район – 3 особи

Галицький район – 8 осіб

Городенківський район – 1 особа

Долинський район – 5 осіб

Калуський район – 6 осіб

Коломийський район – 12 осіб

Косівський район – 7 осіб

Надвірнянський район – 1 особа

Рогатинський район – 5 осіб

Снятинський район – 1 особа

Тисменицький район – 5 осіб

Тлумацький район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.