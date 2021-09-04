Галицькі хроніки COVID-19: 4 вересня.

 

Станом на 09:00 4 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 300 295 хворих на сovid-19. За минулу добу – 307 нових випадків: 183 – на Львівщині (проведено 1109 ПЛР-досліджень), 52 – на Тернопіллі та 72 – на Івано-Франківщині (проведено 651 ПЛР-дослідження).

 

 

За минулу добу в Галичині зафіксовано чотири летальні випадки від ускладень коронавірусної хвороби: троє людей померло в Тернопільській області і одна людина померла в Івано-Франківській області. Смертність соvid-19 в Галичині становить 2,36%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 вересня (09:00): 71 716 випадків, 52 нових

 

Тернопіль – 13 осіб

Бережанський район – 1 особа

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 6 осіб

Збаразький район – 1 особа

Козівський район – 2 особи

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 1 особа

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 11 осіб

Тернопільський район – 4 особи

Чортківський район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 вересня (09:00): 140 434 випадки, 183 нових

 

Львів – 53 особи

Бродівський район – 5 осіб

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 7 осіб

Дрогобицький район – 23 особи

Жидачівський район – 5 осіб

Жовківський район – 13 осіб

Кам'янко-Бузький район – 7 осіб

Миколаївський район – 4 особи

Пустомитівський район – 11 осіб

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 11 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 12 осіб

Старосамбірський район – 6 осіб

Стрийський район – 14 осіб

Турківський район – 4 особи

Яворівський район – 2 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 вересня (09:00): 88 145 випадків, 72 нових

 

Івано-Франківськ – 17 осіб

Богородчанський район – 3 особи

Галицький район – 8 осіб

Городенківський район – 1 особа

Долинський район – 5 осіб

Калуський район – 6 осіб

Коломийський район – 12 осіб

Косівський район – 7 осіб

Надвірнянський район – 1 особа

Рогатинський район – 5 осіб

Снятинський район  – 1 особа

Тисменицький район – 5 осіб

Тлумацький район – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

04.09.2021

До теми

Поширити
Збруч
Шанс на повернення соціал-демократичної Німеччини
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Чи стане наступним німецьким канцлером соціал-демократ Олаф Шольц? Щонайменше його політична сила впевнено йде до перемоги на виборах до Бундестаґу.
03.09.21 | | У світі
Ефект Люцифера
Олексій Паляничка
Страшною у фільмі «Погані дороги» є правда, яка набуває матеріальної форми не десь далеко, а в країні, у якій живемо. У фокусі фільму не стільки війна, скільки сама людина в умовах війни, її темний бік.
02.09.21 | | Штука
Пандемія: коли прийде наступна?
Науковці визначили, з якою періодичністю повертаються епідемії різної інтенсивності.
02.09.21 | | Наука
Поміж сльози і сміх
Уляна Рой
У Львові вже 18 років існує інтеграційний театр «І сміх, і сльози», який є частиною спільноти центру підтримки людей з особливими потребами «Емаус».
01.09.21 | | Штука
Українська енциклопедія брехунів
Юрій Винничук
Маю честь розповісти, яких славетних вигадників мали-сьмо, котрі вартують, щоб їх умістили до всесвітньої енциклопедії Мюнхгавзенів
01.09.21 | | Дискурси
Впоперек України
Юлія ОВСЯНИК  
"Одні бідніші, інші багатші; деякі депресивні, інші розвиваються; подекуди панує довіра і привітність, а десь відчувається пересторога", – Дмитро Димид проїхав на ровері всю країну  
01.09.21 | | Галичина
Добрий чи поганий?
Сприйняття надприродних істот у фільмах та фольклорі ґрунтується на несподіваній оцінці позитивних і негативних рис у людях.
01.09.21 | | Наука
Людина понад межі
Вікторія Химинець
Програма концерту «За межі людського» постала  в цікавому концепті дихотомії пітьми та світла, диявольського та божистого, реального та ірреального. Широка палітра композиторських інтенцій яскравіла у доладному виконані під орудою Віталія Алексейонека.
31.08.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.