Галицькі хроніки COVID-19: 4 вересня.

Станом на 09:00 4 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 300 295 хворих на сovid-19. За минулу добу – 307 нових випадків: 183 – на Львівщині (проведено 1109 ПЛР-досліджень), 52 – на Тернопіллі та 72 – на Івано-Франківщині (проведено 651 ПЛР-дослідження).
За минулу добу в Галичині зафіксовано чотири летальні випадки від ускладень коронавірусної хвороби: троє людей померло в Тернопільській області і одна людина померла в Івано-Франківській області. Смертність соvid-19 в Галичині становить 2,36%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 вересня (09:00): 71 716 випадків, 52 нових
Тернопіль – 13 осіб
Бережанський район – 1 особа
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 6 осіб
Збаразький район – 1 особа
Козівський район – 2 особи
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 1 особа
Підгаєцький район – 3 особи
Теребовлянський район – 11 осіб
Тернопільський район – 4 особи
Чортківський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 вересня (09:00): 140 434 випадки, 183 нових
Львів – 53 особи
Бродівський район – 5 осіб
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 7 осіб
Дрогобицький район – 23 особи
Жидачівський район – 5 осіб
Жовківський район – 13 осіб
Кам'янко-Бузький район – 7 осіб
Миколаївський район – 4 особи
Пустомитівський район – 11 осіб
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 11 осіб
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 12 осіб
Старосамбірський район – 6 осіб
Стрийський район – 14 осіб
Турківський район – 4 особи
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 вересня (09:00): 88 145 випадків, 72 нових
Івано-Франківськ – 17 осіб
Богородчанський район – 3 особи
Галицький район – 8 осіб
Городенківський район – 1 особа
Долинський район – 5 осіб
Калуський район – 6 осіб
Коломийський район – 12 осіб
Косівський район – 7 осіб
Надвірнянський район – 1 особа
Рогатинський район – 5 осіб
Снятинський район – 1 особа
Тисменицький район – 5 осіб
Тлумацький район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.04.09.2021